Брифінг Голосу Америки. 3 млрд військової допомоги від США з нагоди Дня незалежності України

Брифінг Голосу Америки - наживо. Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні з нагоди її Дня незалежності. Про те, як ще вітають Україну у США та у світі - говоримо в нинішньому випуску. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.