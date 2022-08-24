Брифінг Голосу Америки. 3 млрд військової допомоги від США з нагоди Дня незалежності України
Брифінг Голосу Америки - наживо. Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні з нагоди її Дня незалежності. Про те, як ще вітають Україну у США та у світі - говоримо в нинішньому випуску. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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серпень 17, 2022
Брифінг Голосу Америки. Резніков та Остін обговорили "Рамштайн-5"