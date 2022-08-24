Пакет військової допомоги Україні - найбільший за увесь час. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Байден: «шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, свою країну а також 31 рік незалежності». У День Незалежності України президент США схвалив новий пакет безпекової допомоги на суму майже 3 мільярди доларів. Головні меседжі і заяви із Вашингтона, Варшави. Дипломатичні представництва України по всьому світу одночасно виконали гімн України. Історія одного з найбільш впливових та знаних українських об’єднань – Razom for Ukraine. В ООН відзначають: бойові дії в Україні не мають ознак припинення.
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серпень 23, 2022
Блінкен: Крим - це Україна, як й інші частини країни. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 22, 2022
Чи обмежувати видачу віз росіянам? Заяви в США, Європі. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 19, 2022
Ракети TOW та дрони ScanEagle: новий пакет допомоги США. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 18, 2022
Час-Тайм. Міністерка енергетики США – про ЗАЕС, підтримку України
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серпень 17, 2022
Час-Тайм. Експерти закликали Байдена різко збільшити допомогу Києву
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серпень 16, 2022
Час-Тайм. Резніков – про плани України. Реакції на вибухи в Криму