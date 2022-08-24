Пакет військової допомоги Україні - найбільший за увесь час. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Байден: «шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, свою країну а також 31 рік незалежності». У День Незалежності України президент США схвалив новий пакет безпекової допомоги на суму майже 3 мільярди доларів. Головні меседжі і заяви із Вашингтона, Варшави. Дипломатичні представництва України по всьому світу одночасно виконали гімн України. Історія одного з найбільш впливових та знаних українських об’єднань – Razom for Ukraine. В ООН відзначають: бойові дії в Україні не мають ознак припинення.