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Пакет військової допомоги Україні - найбільший за увесь час. ЧАС-ТАЙМ

Пакет військової допомоги Україні - найбільший за увесь час. ЧАС-ТАЙМ
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Пакет військової допомоги Україні - найбільший за увесь час. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Байден: «шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, свою країну а також 31 рік незалежності». У День Незалежності України президент США схвалив новий пакет безпекової допомоги на суму майже 3 мільярди доларів. Головні меседжі і заяви із Вашингтона, Варшави. Дипломатичні представництва України по всьому світу одночасно виконали гімн України. Історія одного з найбільш впливових та знаних українських об’єднань – Razom for Ukraine. В ООН відзначають: бойові дії в Україні не мають ознак припинення.

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