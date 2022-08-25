Важливі подробиці розмови Байдена і Зеленського. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Байден: “Я чітко прояснив, що США будуть і надалі підтримувати Україну та її народ в боротьбі за захист свого суверенітету”, - заявив американський президент після розмови із Зеленським. Газпром оголосив, що наприкінці цього місяця знову зупинить постачання газу через Північний потік-1. Чи наближається Європа до незалежності від російського газу? Коли і як місія МАГАТЕ збереться в Україну? Як Human Rights Watch збирає докази злочинів російської армії в Україні та навмисні атаки проти цивільних – інтерв’ю. Як дві американські компанії продовжують бізнес в Україні. У Центральному парку Нью-Йорка розгорнули український прапор із Книги рекордів України