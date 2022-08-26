Брифінг Голосу Америки. Святкування Дня незалежності, великий пакет озброєнь від США - підсумки тижня

Брифінг Голосу Америки - наживо. США оголосили про найбільший за увесь час пакет допомоги Україні, Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, українці в Сполучених Штатах відсвяткували День незалежності - підсумовуємо основні події цього тижня. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.