Чай-Тайм. Документи НАТО: Росія перекидає винищувачі із Криму

В ефірі Час-Тайм. Екслюзивне інтерв'ю з Сергієм Притулою - як за шість місяців повномасштабної війни його фонд зібрав понад 2 мільярди гривень та купив права на супутник. Спеціальний проект Голосу Америки про незаконні фільтраційні табори РФ.