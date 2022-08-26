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Чай-Тайм. Документи НАТО: Росія перекидає винищувачі із Криму

Чай-Тайм. Документи НАТО: Росія перекидає винищувачі із Криму
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Чай-Тайм. Документи НАТО: Росія перекидає винищувачі із Криму

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В ефірі Час-Тайм. Екслюзивне інтерв'ю з Сергієм Притулою - як за шість місяців повномасштабної війни його фонд зібрав понад 2 мільярди гривень та купив права на супутник. Спеціальний проект Голосу Америки про незаконні фільтраційні табори РФ.

Ратифікація членства в НАТО – підсумки зустрічі представників Швеції, Фінляндії та Туреччини. «Моцарт заради солідарності» - благодійний концерт у Львові для відновлення харківського університету.

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