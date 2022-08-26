Ратифікація членства в НАТО – підсумки зустрічі представників Швеції, Фінляндії та Туреччини. «Моцарт заради солідарності» - благодійний концерт у Львові для відновлення харківського університету.
Чай-Тайм. Документи НАТО: Росія перекидає винищувачі із Криму
Випуски
-
серпень 25, 2022
Час-Тайм. Важливі подробиці розмови Байдена і Зеленського
-
-
серпень 23, 2022
Блінкен: Крим - це Україна, як й інші частини країни. ЧАС-ТАЙМ
-
серпень 22, 2022
Чи обмежувати видачу віз росіянам? Заяви в США, Європі. ЧАС-ТАЙМ
-
серпень 19, 2022
Ракети TOW та дрони ScanEagle: новий пакет допомоги США. ЧАС-ТАЙМ
-
серпень 18, 2022
Час-Тайм. Міністерка енергетики США – про ЗАЕС, підтримку України