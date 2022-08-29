Тренування українських солдатів та заборону російських туристів обговорюють міністри ЄС у Празі

З 29 до 31 серпня у Празі міністри оборони й міністри закордонних справ двадцяти семи країн Європейського Союзу обговорюватимуть додаткові кроки для підтримки України і нові санкції щодо Росії.

Низка країн ЄС мають свої програми навчання українських військових. Наприклад Франція та Німеччина у себе навчали українців використовувати надані українській армії самохідні гаубиці CAESAR і PzH 2000.

Велика Британія окремо започаткувала цього літа на своїй території велику програму навчання українських новобранців, залучивши інструкторів з інших країн.

Нам треба бути більш вибірковими. Але я не підтримую заборону видачі віз всім росіянам.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Борель заявив про потребу загальноєвропейської програми підготовки українських військових.

Після початку відкритого вторгнення Росії в Україну ЄС вдався до небувалих кроків, виділивши з бюджету організації сотні мільйонів євро на закупівлю зброї для української армії.

З поміж країн ЄС лише Угорщина відкрито заявила, що не братиме участі у військовій допомозі Україні, а зосереджується лише на гуманітарній.

Візи для російських туристів



Пропозиція заборонити видачу туристичних віз ЄС російським громадянам, яка вже викликала тривалі суперечки у Європі, буде провідною на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі у вівторок.

Чехія, яка зараз виконує обов'язки почергового головування в ЄС, стала на бік переважно північно-східних країн, які виступили за те, щоб заборонити російським туристам в’їздити в Європу.



Зараз припускають, що міністри можуть погодилися на компромісний крок - скасувати угоду ЄС з Росією про полегшення візового режиму.

«Російських туристів не має бути у Європі… Їхня країна здійснює геноцид», - сказав минулого тижня журналістам міністр закордонних справ Литви Ґабріеліус Ландсбергіс.

Естонія в односторонньому порядку скасувала свої візи для росіян, а Фінляндія, Латвія та інші повідомили про обмеження.

Країни Балтії, що межують з Росією, стали транзитним шляхом для росіян в ЄС після того, як російські авіакомпанії втратили право літати в Європу та Північну Америку.

Важливим маршрутом на для росіян на захід став також авіатранзит через треті країни зокрема через Туреччину, яка не долучилися до міжнародних санкцій щодо Росії.

Гучно у Європі лунають доводи, що санкції повинні стосуватися російської владної еліти і конкретних осіб причетних до війни, а не всіх без вибору росіян.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що російська війна в Україні це «війна Путіна», а не російського народу.



Жозеп Борель в інтерв’ю австрійському телеканалу у неділю заявив, що він також проти загальної заборони на візи для росіян, але визнав, що візові правила треба змінити.

«Я вважаю, що нам треба переглянути те, як деякі росіяни отримують візи. Олігархи безумовно не повинні. Нам треба бути більш вибірковими. Але я не підтримую заборону видачі віз всім росіянам», - сказав Борель.

За повну заборону для подорожування всім росіянам раніше виступив український президент Володимир Зеленський, викликавши гучне невдоволення у Москві.