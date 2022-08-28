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- Голос Америки
Берлін надаватиме фінансову та військову підтримку Україні так довго, як це буде необхідно - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, що війна Росії проти України може затягнутися на роки, та пообіцяла, що Берлін надаватиме фінансову та військову підтримку України так довго, як це буде необхідно. Про це очільниця зовнішньополітичного відомства заявила в інтерв’ю газеті Bild am Sonntag.
«Звичайно, я б хотіла, щоб вона скінчилась якомога скоро, але нажаль ми повинні припустити, що Україна продовжуватиме потребувати важке озброєння від своїх друзів наступного літа. Нажаль, російський уряд не полишив свою одержимість підкорити Україну та її народ», - сказала Бербок.
За підрахунками Кільського інституту Німеччина зараз є в п’ятірці країн - найбільших постачальників зброї Україні, хоча Німеччину в тому списку значно випереджають США, Польща, Велика Британія і Канада
Уряд Олафа Шольца зазнавав гострої критики за те, що вважали недостатньою підтримкою України з боку Німеччини - найбільшої і найбагатшої країни західної Європи.
Але європейські коментатори зауважують, що Шольц та його урядова Соціал Демократична партія, яку вважають традиційно прихильною до Москви, змінили риторику і виступає за гуманітарну й збройну допомогу Україні, відмовившись від пацифістських принципів вкорінених після Другої світової війни.
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- Голос Америки
НАТО має посилити присутність в Арктиці через Росію та Китай – Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю виданню. Заявив, що Росія та Китай мають великі плани щодо полярного регіону, що може викликати посилення геополітичного напруження.
НАТО повинно зробити свою військову присутність в Арктиці одним з пріоритетів. Його коментарі пролунали на тлі занепокоєння заходу щодо збільшення військової активності Росії в регіоні після повномасштабного вторгнення в Україну.
Столтенберг заявив, що Арктика має велике стратегічне значення для НАТО. Він додав, що Альянс вже інвестував у розвідувальний літак, який зможе зібрати чітку інформацію того, що відбувається на півночі. Він також зазначив, що НАТО продовжить збільшувати свої зусилля у цьому напрямку.
Генсек сказав, що Росія знову відкрила свої бази в регіоні, побудовані у радянські часи, зберігає та випробовує таку зброю, як гіперзвукові ракети.
Він додав, що в регіоні зацікавлений і Китай.
У п’ятницю США заявили, що вперше призначать посла в Арктичному регіоні.
В Держдепі заявили, що США, згідно з планом, який має погодити Сенат, будуть просувати американські інтереси у співпраці із союзниками та партнерами в Арктиці.
- Голос Америки
Останні обстріли ЗАЕС підкреслюють ризик потенційної ядерної аварії – Гроссі
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі продовжує консультації зі всіма сторонами, щоб надіслати до ЗАЕС місію експертів в наступні кілька днів для того, щоб забезпечити ядерну безпеку, йдеться у недільній заяві МАГАТЕ. Місія має оцінити фізичні пошкодження у приміщеннях станції, визначити, чи працюють головні та запасні системи безпеки та оцінити умови праці робітників у додаток до проведення на об’єкті надзвичайних операцій з безпеки.
У МАГАТЕ повідомили, що Україна проінформувала агенцію про нові обстріли біля ЗАЕС за останні кілька днів. За даними українського керівництва, системи безпеки продовжують працювати, підняття рівня радіації не зафіксовано. Втім українська сторона не надала інформації щодо повного обсягу фізичних пошкоджень від обстрілів, які були здійснені з четверга по суботу.
Гроссі наголосив, що останні обстріли ще раз підкреслюють небезпеку потенційної ядерної аварії на ЗАЕС, найбільшої атомної електростанції в Європі, яка контролюється російськими військовими від березня, але на якій продовжують працювати українські робітники.
Тим часом у суботу видання New York Times з посиланням на свої джерела повідомило, що вже наступного тижня Запорізьку атомну електростанцію має відвідати група експертів МАГАТЕ, на чолі з керівником ядерного агентства ООН Рафаелем Маріано Гроссі.
За інформацією газети, до групи, крім Гроссі, який є аргентинцем, входять ще 13 інших експертів. До складу місії входять експерти з дружніх до України Польщі та Литви, а також з Сербії та Китаю, які прагнуть підтримувати дружні стосунки з Москвою, пише NYT.
Решта членів походять з Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії, тобто країн, які, за словами газети, здебільшого стояли осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали комунікації з Кремлем.
«Ні Сполучені Штати, ні Велика Британія, ні країни, які Росія презирливо вважає несправедливо упередженими через їхню сильну підтримку України, не представлені», – пишуть у суботу, 27 серпня кореспонденти NYT, які ознайомилися зі списком МАГАТЕ.
Саме Агентство з ядерної енергетики відмовилося коментувати заплановану місію. Речник підтвердив газеті лише, що агентство «веде активні консультації щодо місії», яка має невдовзі поїхати на станцію.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Британська розвідка пояснила, як указ Путіна щодо чисельності військ може вплинути на війну в Україні
Незрозуміло, як Росія зможе нарощувати свої збройні сили, але навіть нарощені сили навряд чи збільшать її бойову міць в Україні – заявляє Міноборони Британії з посиланням на дані свої розвідки.
Минулого тижня президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил Росії на 137 тисяч військових.
У своєму регулярному звіті британська розвідка заявила, що незрозуміло, чи це буде досягнуто шляхом залучення більшої кількості добровольців чи збільшенням призову.
У будь-якому випадку це, швидше за все, не матиме великого впливу на війну в Україні, враховуючи, що «Росія втратила десятки тисяч військових; дуже мало нових контрактників набирається; і призовники технічно не зобов’язані служити за межами території Росії», повідомляє розвідка у твітері.
Також експерти американського Інституту дослідження війни сумніваються, що що Кремлю вдасться сформувати достатні сили для досягнення передбаченої указом чисельності військ в 1 150 000 солдатів.
«Російська армія, ймовірно, прагне відшкодувати втрати від свого вторгнення в Україну і створити сили для підтримки своєї операції в Україні. Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, все ще недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін, як і раніше, налаштований уникнути повної мобілізації», – йдеться в повідомленні Інституту дослідження війни.
В матеріалі використані джерела Інституту дослідження війни
- Голос Америки
- Радіо Свобода
Пентагон розширив використання морських шляхів для доставки зброї в Україну – Washington Post
Пентагон розширив використання морських шляхів для доставки зброї до України, повідомляє видання Washington Post з посиланням на представників Міністерства оборони США.
За даними видання, це пов'язано з тим, що США почали постачати гаубиці та інше важке озброєння Україні.
«Коли ми почали забезпечувати їх гаубицями, ми знали, що знадобиться більше боєприпасів, – зазначає полковник армії Стівен Путхофф, заступник директора з операцій Транспортного командування США. – Отже, ми могли б планувати трохи наперед, а потім ми могли б почати використовувати більше морського транспорту, щоб забезпечити таку підтримку та доставляти її туди іноді навіть раніше запиту»
У Washington Post повідомляють, що розширення шляхів доставки зброї підкреслює новий етап у війні після того, як Україна та її партнери погодилися з тим, що, як очікується, війна може тривати ще місяці, а, можливо, і роки.
За даними Пентагону, США наразі зобов’язалися надати понад 13,5 мільярдів доларів безпекової підтримки України з січня 2021 року. З 2014 року ця сума сягнула 15,5 мільярда доларів.
Президент США Джо Байден 24 серпня привітав українців з Днем Незалежності та оголосив про надання майже 3 мільярдів доларів військової допомоги Україні.
Новий пакет допомоги, використовуватиме кошти з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), виділені Конгресом, що дозволить адміністрації Байдена закуповувати зброю у її виробників.
Раніше більшість озброєнь надавалися зі складів американської армії в рамках президентських повноважень, що дозволяло її швидко доставляти в Україну.
«Це вперше, що ми оголосили про закупівлю через USAI для України. Загалом доставка займає більше часу, але це не означає, що можливість доставки через президентські повноваження вичерпана, або що ми не побачимо додаткових пакетів через цей механізм, які, як ви знаєте, надходять прямо зі складів і можуть потрапити в Україну дуже, дуже швидко», – пояснив речник Білого дому з питань безпеки і оборони Джон Кірбі.
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