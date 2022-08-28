Берлін надаватиме фінансову та військову підтримку Україні так довго, як це буде необхідно - Бербок  

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, що війна Росії проти України може затягнутися на роки, та пообіцяла, що Берлін надаватиме фінансову та військову підтримку України так довго, як це буде необхідно. Про це очільниця зовнішньополітичного відомства заявила в інтерв’ю газеті Bild am Sonntag.

«Звичайно, я б хотіла, щоб вона скінчилась якомога скоро, але нажаль ми повинні припустити, що Україна продовжуватиме потребувати важке озброєння від своїх друзів наступного літа. Нажаль, російський уряд не полишив свою одержимість підкорити Україну та її народ», - сказала Бербок.

За підрахунками Кільського інституту Німеччина зараз є в п’ятірці країн - найбільших постачальників зброї Україні, хоча Німеччину в тому списку значно випереджають США, Польща, Велика Британія і Канада

Уряд Олафа Шольца зазнавав гострої критики за те, що вважали недостатньою підтримкою України з боку Німеччини - найбільшої і найбагатшої країни західної Європи.

Але європейські коментатори зауважують, що Шольц та його урядова Соціал Демократична партія, яку вважають традиційно прихильною до Москви, змінили риторику і виступає за гуманітарну й збройну допомогу Україні, відмовившись від пацифістських принципів вкорінених після Другої світової війни.