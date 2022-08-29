Реакція Заходу на заяви України про контрнаступ. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. В Україну вирушила місія МАГАТЕ, щоб оцінити стан безпеки ЗАЕС. Українське військове керівництво заявило про контрнаступ українських військових на південному напрямку – реакції Заходу. В який бік схиляється європейська дипломатія у питанні обмеження туристичних віз росіянам. Як у клубі дитячого та сімейного дозвілля "Родинне коло" у Дніпрі працюють з дітьми-переселенцями. Інтервʼю з українським казкарем Сашком Лірником про те, що робить автор улюблених дитячих казок під час війни.