Реакція Заходу на заяви України про контрнаступ. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. В Україну вирушила місія МАГАТЕ, щоб оцінити стан безпеки ЗАЕС. Українське військове керівництво заявило про контрнаступ українських військових на південному напрямку – реакції Заходу. В який бік схиляється європейська дипломатія у питанні обмеження туристичних віз росіянам. Як у клубі дитячого та сімейного дозвілля "Родинне коло" у Дніпрі працюють з дітьми-переселенцями. Інтервʼю з українським казкарем Сашком Лірником про те, що робить автор улюблених дитячих казок під час війни.
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серпень 26, 2022
Чай-Тайм. Документи НАТО: Росія перекидає винищувачі із Криму
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серпень 25, 2022
Час-Тайм. Важливі подробиці розмови Байдена і Зеленського
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серпень 23, 2022
Блінкен: Крим - це Україна, як й інші частини країни. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 22, 2022
Чи обмежувати видачу віз росіянам? Заяви в США, Європі. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 19, 2022
Ракети TOW та дрони ScanEagle: новий пакет допомоги США. ЧАС-ТАЙМ