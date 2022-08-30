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Студія Вашингтон

Реакція Вашингтона на заяви України про контрнаступ. CТУДІЯ ВАШИНГТОН

Реакція Вашингтона на заяви України про контрнаступ. CТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Реакція Вашингтона на заяви України про контрнаступ. CТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Питання заборони видачі туристичних віз для росіян та військова і фінансова підтримка України - у Празі проходить нарада міністрів оборони та закордонних справ країн ЄС . Українське військове керівництво заявило про початок контрнаступу українських військових у південному напрямку. Яка реакція Вашингтона?

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