Реакція Вашингтона на заяви України про контрнаступ. CТУДІЯ ВАШИНГТОН

Питання заборони видачі туристичних віз для росіян та військова і фінансова підтримка України - у Празі проходить нарада міністрів оборони та закордонних справ країн ЄС . Українське військове керівництво заявило про початок контрнаступу українських військових у південному напрямку. Яка реакція Вашингтона?