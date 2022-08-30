Брифінг Голосу Америки. Європейські візи для росіян - заборонять чи ні?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Цими днями відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, провідні теми якої - допомога Україні і можливі додаткові санкції щодо Росії. Говоримо детальніше про те, які можуть бути наступні кроки Євросоюзу в протидії Росії. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.