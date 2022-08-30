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Засідання у Празі - питання віз, військова допомога ЄС. ЧАС-ТАЙМ

Засідання у Празі - питання віз, військова допомога ЄС. ЧАС-ТАЙМ
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Засідання у Празі - питання віз, військова допомога ЄС. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Франція та Німеччина висловились проти повної заборони видачі туристичних віз росіянам. Дмитро Кулеба - Євросоюз має дозволити видачу віз для справжніх опонентів Путіна, решті небхідно заборонити в’їзд. Українці у Нью-Йорку хочуть переіменувати “Avenue Z” на Авеню Зеленського у Брукліні. Благодійна платформа “Spend with Ukraine” - купуй українське. Як українським авіаторам стали допомагати американські волонтери та благодійники. Як український шанувальник важкого металу збирає гроші для ЗСУ.

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