Засідання у Празі - питання віз, військова допомога ЄС. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Франція та Німеччина висловились проти повної заборони видачі туристичних віз росіянам. Дмитро Кулеба - Євросоюз має дозволити видачу віз для справжніх опонентів Путіна, решті небхідно заборонити в’їзд. Українці у Нью-Йорку хочуть переіменувати “Avenue Z” на Авеню Зеленського у Брукліні. Благодійна платформа “Spend with Ukraine” - купуй українське. Як українським авіаторам стали допомагати американські волонтери та благодійники. Як український шанувальник важкого металу збирає гроші для ЗСУ.
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серпень 29, 2022
Реакція Заходу на заяви України про контрнаступ. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 26, 2022
Чай-Тайм. Документи НАТО: Росія перекидає винищувачі із Криму
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серпень 25, 2022
Час-Тайм. Важливі подробиці розмови Байдена і Зеленського
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серпень 23, 2022
Блінкен: Крим - це Україна, як й інші частини країни. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 22, 2022
Чи обмежувати видачу віз росіянам? Заяви в США, Європі. ЧАС-ТАЙМ