Засідання у Празі - питання віз, військова допомога ЄС. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Франція та Німеччина висловились проти повної заборони видачі туристичних віз росіянам. Дмитро Кулеба - Євросоюз має дозволити видачу віз для справжніх опонентів Путіна, решті небхідно заборонити в’їзд. Українці у Нью-Йорку хочуть переіменувати “Avenue Z” на Авеню Зеленського у Брукліні. Благодійна платформа “Spend with Ukraine” - купуй українське. Як українським авіаторам стали допомагати американські волонтери та благодійники. Як український шанувальник важкого металу збирає гроші для ЗСУ.