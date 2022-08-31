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Україна каже «закрити двері» російським туристам, щоб «змінити Росію», але в ЄС вагаються
Представники країн ЄС намагаються зберегти спільну позицію на тлі щораз більших розходжень стосовно подальших санкцій проти Росії у намаганні підтримати Україну в обороні від російського нападу.
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель визнав, що серед 27 країн організації є різні погляди стосовно подальших санкцій проти Росії, які проявилися довкола пропозиції заборонити російським громадянам туристичні подорожі в Європу.
Перед нарадою міністрів закордонних справ ЄС у Празі 31 серпня Борель сказав: «Позиції розійшлися. Деякі країни хочуть повної заборони. Інші хочуть лише змін в теперішній системі візового режиму».
З часу візової угоди 2007 р. Москва напала на Грузію, почала війну проти України, скоїла багато злочинів - все це з переважною народною підтримкою.
Фінський міністр закордонних справ Пекка Хаавісто підтвердив журналістам, що його країна, не чекаючи загальноєвропейського рішення, з 1 вересня обмежує кількість туристичних віз для росіян «до 10% від нормальних обсягів».
Естонський міністр Урмас Рейнсалу висловився різкіше, наголосивши, що з додатковими санкціями не можна затягувати, бо за той час «українці платять кров’ю».
«Нам треба негайно підняти для режиму Путіна ціну агресії. Є нагальна потреба у збільшенні постачання зброї і потрібен новий набір санкцій. Потрібно заборонити в'їзд громадян Російської Федерації до Європейського Союзу», - сказав естонський урядовець.
Рейнсалу підтвердив, що країни ЄС які межують з Росією готові діяти окремо «в межах національних повноважень і на основі принципів національної безпеки» для регіональної координації правил перетину росіянами європейських кордонів.
Санкції проти Росії на думку естонського представника треба збільшувати постійно і швидко, допоки Росія не припинить війну в Україні.
Найбільші країни ЄС: Німеччина та Франція наразі дотримуються думки, що загальна заборона російським громадянам подорожувати Європою може принести протилежний результат і не послабити, а посилити владу Путіна.
Німецька міністерка закордонних справ Аанналена Бербок сказала, що важливо, «аби ми не карали тих, хто наважується виступати проти режиму».
Але гучні голоси включно з представниками України вказують, що більшість росіян фактично підтримують війну Росії проти українців.
«Щоб змінити Росію, закрийте двері для російських туристів», - закликав український міністр Дмитро Кулеба європейських колег під час празьких нарад.
В дописі в Твіттері Кулеба доводить, що можливість для росіян подорожувати в ЄС не змінила Росію на краще.
«З часу візової угоди 2007 року (угоди ЄС з Росією про спрощення візового режиму) Москва напала на Грузію, почала війну проти України, скоїла багато злочинів - все це з переважною народною підтримкою», - вказує український посадовець.
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