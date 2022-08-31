Час-Тайм. Що треба знати про місію МАГАТЕ на ЗАЕС

Прикраси з бісеру: як діти на Київщині зібрали 50 тисяч гривень за два тижні на ЗСУ. Безкоштовні послуги американських імміграційних юристів для українських переселенців з України. Як місто-побратим Івано-Франківська у США допомагає Україні.