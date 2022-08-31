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Час-Тайм. Що треба знати про місію МАГАТЕ на ЗАЕС

Час-Тайм. Що треба знати про місію МАГАТЕ на ЗАЕС
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Час-Тайм. Що треба знати про місію МАГАТЕ на ЗАЕС

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В ефірі Час-Тайм. Дослідниця ядерної енергетики Гарвардського Університету - про завдання інспекторів МАГАТЕ та можливі загрози у разі аварії на найбільшій в Європі ядерній електростанції. Країни ЄС домовились про зупинку дії Угоди про спрощення візового режиму для росіян.

Прикраси з бісеру: як діти на Київщині зібрали 50 тисяч гривень за два тижні на ЗСУ. Безкоштовні послуги американських імміграційних юристів для українських переселенців з України. Як місто-побратим Івано-Франківська у США допомагає Україні.

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