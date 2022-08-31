Прикраси з бісеру: як діти на Київщині зібрали 50 тисяч гривень за два тижні на ЗСУ. Безкоштовні послуги американських імміграційних юристів для українських переселенців з України. Як місто-побратим Івано-Франківська у США допомагає Україні.
Час-Тайм. Що треба знати про місію МАГАТЕ на ЗАЕС
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серпень 30, 2022
Засідання у Празі - питання віз, військова допомога ЄС. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 29, 2022
Реакція Заходу на заяви України про контрнаступ. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 26, 2022
Чай-Тайм. Документи НАТО: Росія перекидає винищувачі із Криму
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серпень 25, 2022
Час-Тайм. Важливі подробиці розмови Байдена і Зеленського
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серпень 23, 2022
Блінкен: Крим - це Україна, як й інші частини країни. ЧАС-ТАЙМ