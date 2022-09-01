Брифінг Голосу Америки. Крила надії. Документальний фільм.

Брифінг Голосу Америки - наживо. Голос Америки продовжує розповідати історії українців, які вимушені були покинути свої домівки через повномасштабну війну Росії. Одна з таких історій - про Яну, яка знайшла тимчасовий притулок в Італії. В складній подорожі їй допомогла благодійна організація з Аргентини. Більше дивіться в документальному фільмі Голосу Америки “Крила надії”.