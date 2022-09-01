"На поставки газу з Росії не можна покладатись" - міністр економіки Німеччини 

Президент США Джо Байден виголосить промову в четвер увечері, в якій планує говорити про те, що представники Білого дому назвали «битвою за душу країни». Промова транслюватиметься по телебаченню в прайм-тайм.

У промові біля Зали Незалежності, де обговорювалася та ухвалювалася Декларація незалежності країни, а батьки-засновники писали Конституцію, 46-й президент США говоритиме про те, що «на наші права та свободи все ще здійснюються напади. Він чітко відзначить, хто бореться за ці права, бореться за ці свободи та бореться за нашу демократію", - йдеться в повідомленні Білого дому.

«Вражає те, що президент Байден збирається поїхати туди і виступити з промовою, яка є спробою змалювати загальну картину того, де ми є як нація», — сказав відомий неоконсервативний політолог Білл Крістол.

Байден має виступити зі своєю промовою за два місяці до проміжних виборів у дуже поляризованому політичному середовищі — «не просто з політичною промовою, а справді із зверненням омовою до всіх американців, — сказав Крістол в інтерв’ю «Голосу Америки». - Я вважаю, що президенту доречно сказати: «Давайте поглянемо зі сторони і будемо обережними щодо того, чим ми ризикуємо. І давайте подумаємо про те, як ми ведемо нашу політику».

Професор державного управління Дартмутського університету Брендан Найхан вважає, що Байден використає цю промову, щоб «згуртувати свою партію напередодні проміжних виборів, які, як побоюються демократи, можуть завершитись погано для їхньої партії». Але він також закликає американців не сприймати антидемократичні сили, які кидають виклик політичній системі в цій країні.

“Один із цих підходів є партійним. Інший відповідає його ролі як президента, як глави однієї з трьох гілок влади. Я сподіваюся, що він зможе тверезо відстоювати інтереси збереження нашої демократії", - говорить експерт.

Байден критикує законодавців-республіканців, а також свого попередника Дональда Трампа. Він назвав філософію опозиційної партії «напівфашизмом».

У своїй промові в понеділок у Вілкс-Барре, штат Пенсильванія, Байден в основному говорив про збройне насильство і критикував законодавців-республіканців, які, за його словами, заявляли про «кров на вулицях», якщо Трампа притягнуть до відповідальності.

Якщо колишнього президента притягнуть до відповідальності за неправомірне поводження з секретною інформацією, "на вулицях почнуться заворушення", - заявив сенатор США Ліндсі Грем в ефірі програми Fox News у неділю.

Але Волтер Шауб, колишній директор Управління урядової етики США, написав у середу у Twitter: “Якщо Трампа не притягнуть до відповідальності, це означатиме, що уряд вважає, що колишній президент стоїть вище закону, тому що вас або мене точно притягнули б до відповідальності за такі дії, які він зробив".

Трамп, який програв Байдену на виборах 2020 року, фігурує у федеральному розслідуванні. Йому можуть висунути звинувачення у зберіганні секретних документів після того, як він залишив посаду в січні 2021 року, і пов’язані звинувачення у перешкоджанні правосуддю, згідно з судовими документами, поданими Міністерством юстиції.

Обшук Федерального бюро розслідувань у маєтку та приватному клубі Трампа Мар-а-Лаго у Флориді викликав погрози на адресу агентів бюро. Один чоловік намагався проникнути в офіс ФБР у Цинциннаті, штат Огайо, 11 серпня, перш ніж був застрелений після годинного протистояння з поліцією.

«Огидно бачити нові напади на ФБР, які загрожують життю співробітників правоохоронних органів та їхніх сімей за те, що вони просто дотримуються закону та виконують свою роботу», — сказав Байден під час виступу в понеділок у Пенсильванії.

Трамп, який вирішує, чи балотуватися на посаду президента у 2024 році, звинуватив адміністрацію Байдена та ФБР у тому, що вони переслідують його з політичних мотивів. Цього року республіканці сподіваються на проміжних виборах у листопаді забрати контроль над Конгресом у демократів, які зараз контролюють Сенат і Палату представників.

Невідомо, чи згадає Байден у вечірньому виступі в четвер Трампа по імені. Він звинуватив колишнього президента та його прихильників у дотриманні «екстремальної філософії MAGA», «сповненої гніву, насильства, ненависті та розколу».

MAGA - Make America Great Again - це гасло, яке Трамп популяризував під час своєї успішної кампанії на посаду президента в 2016 році.

Очікування від промови Байдена високі, за словами Найхана, який також є співзасновником Bright Line Watch, спостережної групи, яка стежить за станом американської демократії.

"Я вважаю, що американська демократія стикається з найбільшою загрозою з того часу, як ми стали повноцінною демократією після Руху за громадянські права [1960-х років]. Ми бачили насильницьке повстання, яке намагалося скасувати президентські вибори, і тепер ми бачимо погрози насильством у відповідь на зусилля з дотримання верховенства права», – сказав Ніхан Голосу Америки в середу.

"Американці дуже чітко зрозуміли б, що це, якби вони побачили це в іншій країні. І я думаю, що ми повинні визнати, що загроза, яку ми бачимо тут, удома, є значною", - сказав він.

Трамп на своїй власній медіа-платформі Truth Social цього тижня продовжував фальшиво наполягати на тому, що він справжній переможець виборів 2020 року, вимагаючи «негайного» проведення нових президентських виборів — що неможливо за Конституцією США.

«Те, до чого закликає колишній президент Трамп, буде неконституційним кроком, який підірве існуючу систему правління, особливо враховуючи, що він зазнав поразки на вільних і чесних виборах, під час яких, як було доведено, не було маштабного шахрайства, про яке він і його союзники неправдиво стверджували, – пояснив Найган. - Дуже тривожно мати переможеного президента, який закликає незаконно відновити себе у владі».

Крістол погодився, заявивши, що "це показово, що надмірна риторика Трампа заперечує одну з наших основних конституційних норм".

На відміну від країн із парламентською системою, у Сполучених Штатах немає позачергових виборів.

«У нас немає вотумів довіри, коли падають уряди, падають президенти, — зазначив Крістол, який був керівником апарату віце-президента Дена Куейла в адміністрації президента Джорджа Х.В. Кущ. - У нас президентська система з чотирирічним терміном".

Трамп вважає свої заяви виправданими і стверджує, що ФБР, нібито, зірвало власне розслідування щодо компрометуючої інформації, яка містилася на ноутбуці сина президента США Хантера Байдена.

Особа, що повідомила про корупційний випадок в рамках захисту викривачів корупції у США, стверджує, що співробітники ФБР наказали агентам не досліджувати ноутбук перед виборами 2020 року, заявивши, що бюро «не збирається знову змінювати результат виборів», за словами сенатора-республіканця Рона Джонсона, який цього тижня надіслав листа генеральному інспектору Міністерства юстиції з вимогою вжити негайних заходів для розслідування дій або бездіяльності ФБР щодо комп’ютера.

Кожна рецензія, яка заслуговує на довіру, включно з численними суддями — багато з яких були призначені самим Трампом — неодноразово й рішуче відкидала претензії кампанії Трампа, — сказав Найхан. - Достовірних аргументів проти перемоги Джо Байдена просто немає».