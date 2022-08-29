Європа вживає заходів, щоб відвернути енергокризу взимку, Україна пропонує свої ресури

Європейські країни намагаються швидко накопичити газ в газосховищах, а також обмірковують можливість введення цінових обмежень на газ, щоб відвернути енергетичну кризу взимку.

Німецькі газосховища наповнюються швидше, ніж очікувалось, і вже заповнені на 80%, що зменшує загрозу кризи взимку. Про це німецькому виданню Der Spiegel сказав міністр економіки країни Роберт Габек. Німеччина змогла залучити інші джерела енергопоставок, на тлі обмежень газопостачання з Росії, і в серпні російський газ становив лише 10% від газоспоживання Німеччини, йдеться в статті, опублікованій в неділю.

Новина призвела до найбільшого падіння цін на газ в Європі з березня, повідомляє Bloomberg.

Для того, щоб ефективніше зберігати газ, Україна запропонувала країнам Євросоюзу використовувати українські газосховища. У своєму відеозверненні на конференції "Шельф північних морів" у Норвегії в понеділок, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати гарантом європейської енергобезпеки.

Він сказав: "Разом з Україною ви можете не допустити більше цінових криз, ми маємо унікальну систему газосховищ поблизу кордону з ЄС об'ємом понад 30 млрд кубометрів". За словами Зеленського, цього року Україна може надати іншим країнам 12 млрд кубометрів потужностей для збереження газу.

Віднайти рішення для зростання цін на газ в Європі закликав керівник компанії Shell Бен ван Бурден під час спілкування з пресою в понеділок в Норвегії, пише Reuters. Він вказав, що "дуже ймовірно, ми матимемо декілька зим, коли ми мусимо знайти рішення".

Як повідомляв Голос Америки, попри обмеження газопостачання з Росії, Європі вдалось практично на 80% заповнити газосховища, залучивши інші джерела поставок під час підготовки до опалювального сезону. Все ж, ціни на газ в Європі влітку різко зросли, на тлі обмеження джерел поставок.

Для того, щоб стабілізувати енергоринок, ЄС може обмежити ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії. Це питання розглянуть міністри енергетики ЄС під час засідання 9 вересня, оголосив міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела під час конференції в Норвегії в понеділок. Чехія наразі обіймає президентство в ЄС.

"Те, що відбувається - панєвропеська проблема, яка впливає на всі країни, на когось більше, а на когось менше, - сказав він. - Тому ми переконані, що найкраще рішення буде загальноєвропейським".

Напрацювання рішення на рівні Європи підтримали також посадовці Бельгії та Австрії.

5-10 наступних зим будуть "жахливими" в Європі, якщо ЄС не обмежить ціни на газ, заявила міністр енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стретен. "Ми маємо діяти на джерело [проблеми] на рівні Європи і працювати, щоб заморозити ціни", - написала посадовиця у Twitter.

Канцлер Австрії Карл Негаммер також підтримав введення обмеження на ціни на енергореурси на рівні Євросоюзу, повідомляє Reuters.

В статті використано матеріали Reuters.