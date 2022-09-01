Час-Тайм. Перемовини про обмін полоненими – ексклюзив із омбусдменом

В ефірі Час-Тайм. Місії МАГАТЕ вдалось отримати важливу інформацію. «У нас не було вибору»: деталі звіту Human Rights Watch про фільтраційні табори та примусовий виїзд українців в Росію. Перше вересня: чи готові українські школи до навчання під час війни?