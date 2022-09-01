Від готелів та ресторанів до ІТ та навіть кіностудії: як праця українок впливає на економіку Болгарії.
Час-Тайм. Перемовини про обмін полоненими – ексклюзив із омбусдменом
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серпень 31, 2022
Час-Тайм. Що треба знати про місію МАГАТЕ на ЗАЕС
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серпень 30, 2022
Час-Тайм. Засідання у Празі - питання віз, військова допомога ЄС
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серпень 29, 2022
Реакція Заходу на заяви України про контрнаступ. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 26, 2022
Чай-Тайм. Документи НАТО: Росія перекидає винищувачі із Криму
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серпень 25, 2022
Час-Тайм. Важливі подробиці розмови Байдена і Зеленського
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