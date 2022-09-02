МАГАТЕ вдалось отримати важливу інформацію. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Гроссі на ЗАЕС: агенство встановлює постійну присутність своїх спостерігачів на станції. Представниця Human Rights Watch – що нового дізналися правозахисники про фільтраційні табори та примусовий виїзд українців в Росію та як будуть використовувати результати звіту.