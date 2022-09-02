МАГАТЕ вдалось отримати важливу інформацію. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Гроссі на ЗАЕС: агенство встановлює постійну присутність своїх спостерігачів на станції. Представниця Human Rights Watch – що нового дізналися правозахисники про фільтраційні табори та примусовий виїзд українців в Росію та як будуть використовувати результати звіту.
Випуски
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вересень 01, 2022
Експерт Гарварда – про завдання МАГАТЕ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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серпень 31, 2022
Допомога для українських авіаторів зі США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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серпень 27, 2022
Благодійний проект «Моцарт заради солідарності». CТУДІЯ ВАШИНГТОН
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серпень 26, 2022
Байден та Зеленський обговорили ситуацію на ЗАЕС. CТУДІЯ ВАШИНГТОН
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серпень 25, 2022
США привітали Україну із Днем Незалежності. СТУДІЯ ВАШИНГТОН