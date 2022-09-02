Президентка Єврокомісії підтримала обмеження цін на газ, на тлі застережень Росії щодо "Північного потоку-1"

2 вересня (Reuters) – у п’ятницю Росія заявила, що постачання газу одним із основних шляхів постачання до Європи, газопроводом Nord Stream 1, залишається під загрозою, оскільки лише одна турбіна працює. Такі заяви посилили занепокоєння європейців, які намагаються забезпечити достатню кількість газу на зиму.

“Північний потік-1”, який проходить через Балтійське море до Німеччини та інших країн, працював на 20% потужності навіть до того, як цього тижня трубопровід було зупинено на три дні для технічного обслуговування. Поставки мають відновитися в суботу.

Москва звинувачує санкції, запроваджені Заходом після вторгнення Росії в Україну, у перешкоджанні рутинній експлуатації та обслуговуванні “Північного потоку-1”. Брюссель каже, що це лише привід, а насправді Росія використовує газ як економічну зброю.

Джерела, знайомі з планами “Газпрому”, повідомили, що контрольована державою компанія має намір відновити роботу “Північного потоку-1” за графіком, хоча європейські країни обережно оцінюють наміри Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС має обмежити ціну на російський трубопровідний газ, щоб перешкодити, за її словами, спробам президента Росії Володимира Путіна маніпулювати ринком.

Ціни на газ стрімко зросли, завдавши шкоди європейській промисловості та домогосподарствам, спершу зросли через відновлення попиту після пандемії, а потім ще більше зросли через кризу в Україні.

“Ми бачимо, що ринок електроенергії більше не працює, тому що він сильно порушений через маніпуляції Путіна”, - сказала фон дер Ляєн, додавши, що обмеження ціни на газ для поставок російського трубопроводу можна ввести на європейському рівні.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва припинить постачання до Європи, якщо Брюссель запровадить таке обмеження.

Зменшення поставок “Північним потоком-1”, а також менші потоки газу через Україну, ускладнили для європейських країн заповнення сховищ на зиму та спонукали багатьох запустити плани надзвичайних ситуацій, які можуть включати обмеження енергопостачання.

' ВІДСУТНІ РЕСУРСИ'

Речник Кремля Дмитро Пєсков у п'ятницю додав занепокоєння щодо того, що можуть бути нові перебої з поставками через "Північний потік-1".

"Газпром" не винен у відсутності ресурсів. Тому надійність усієї системи під загрозою", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати нових збоїв.

Дані оператора про поставки через трубопровід, відомі як номінації, мають почати надходити в суботу. Але запити були набагато нижчими, ніж до останнього технічного обслуговування, коли трубопровід був заповнений лише на 20% потужності.

Прес-секретар міністерства економіки Німеччини сказав, що до даних слід ставитися обережно. "Стане зрозуміло зранку в суботу, ми можемо лише уважно стежити за ситуацією", - сказав речник.

Головний виконавчий директор «Газпрому» Олексій Міллер заявив у середу, що санкції означають, що Siemens Energy (ENR1n.DE), постачальник трубопровідного обладнання, не може проводити регулярне обслуговування.

Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни “Пивничного потоку-1”, заявила, що не бере участі в роботах з технічного обслуговування, які зараз проводить “Газпром”. Він також заявив, що готовий допомогти, якщо буде потрібно, і сказав, що технічне обслуговування виключено з санкцій.

Уряди ЄС готувалися до того, що Росія повністю припинить поставки після того, як "Газпром" спочатку скоротив поставки в червні, а потім знову в липні.

Німеччина, яка в минулому особливо залежала від російських поставок, швидко встановлювала тимчасові термінали зрідженого природного газу (СПГ) для транспортування, перш ніж побудувати постійні заводи зі зрідженого природного газу.

Наразі резервуари для зберігання в Німеччині заповнені майже на 85%, раніше ніж планувалось. Але в Берліні кажуть, що досягти цільового показника 95% до 1 листопада буде важко, якщо компанії та домогосподарства не будуть використовувати менше палива.

ЄС загалом перевищив свою ціль щодо заповнення сховищ на 80% до 1 жовтня, щоб бути готовими до збільшення споживання опалення.

Деякі енергоємні європейські компанії, як-от виробники добрив і алюмінію, вже скоротили виробництво через захмарні ціни на електроенергію, тоді як деякі європейські побутові споживачі стримували споживання, щоб заощадити на зростаючих рахунках за електроенергію.