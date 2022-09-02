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Додаткові $11.7 млрд для України просить Байден. ЧАС-ТАЙМ

Додаткові $11.7 млрд для України просить Байден. ЧАС-ТАЙМ
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Додаткові $11.7 млрд для України просить Байден. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. G7 запровадять "цінову стелю" на російську нафту. Промова Джо Байдена – головні тези, реакції. ФБР: Дональд Трамп міг навмисно приховувати урядові документи від правоохоронців. Ким був Михайло Горбачов для України? Історія про сім'ю переселенців із Маріуполя, яка у Лос-Анджелесі намагається відкрити стартап із доставки страв української кухні. Для чого NASA планує запустити на Місяць місію “Артеміда”. У Лос-Анджелесі провели фестиваль анімаційних фільмів «Крок».

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