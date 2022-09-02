Додаткові $11.7 млрд для України просить Байден. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. G7 запровадять "цінову стелю" на російську нафту. Промова Джо Байдена – головні тези, реакції. ФБР: Дональд Трамп міг навмисно приховувати урядові документи від правоохоронців. Ким був Михайло Горбачов для України? Історія про сім'ю переселенців із Маріуполя, яка у Лос-Анджелесі намагається відкрити стартап із доставки страв української кухні. Для чого NASA планує запустити на Місяць місію “Артеміда”. У Лос-Анджелесі провели фестиваль анімаційних фільмів «Крок».
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Час-Тайм. Перемовини про обмін полоненими – ексклюзив із омбусдменом
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серпень 31, 2022
Час-Тайм. Що треба знати про місію МАГАТЕ на ЗАЕС
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серпень 30, 2022
Час-Тайм. Засідання у Празі - питання віз, військова допомога ЄС
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серпень 29, 2022
Реакція Заходу на заяви України про контрнаступ. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 26, 2022
Чай-Тайм. Документи НАТО: Росія перекидає винищувачі із Криму
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серпень 25, 2022
Час-Тайм. Важливі подробиці розмови Байдена і Зеленського