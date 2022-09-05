Мобільні шпиталі, евакуаційні авто, дрони: як волонтери United Help Ukraine допомагають Україні. У Литві для дітей переселенців відкрили безкоштовний денний табір англійської мови.
Час-Тайм. Що для України означатиме обрання Ліз Трасс?
Випуски
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вересень 02, 2022
Час-Тайм. Додаткові $11.7 млрд для України просить Байден
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вересень 01, 2022
Час-Тайм. Перемовини про обмін полоненими – ексклюзив із омбусдменом
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серпень 31, 2022
Час-Тайм. Що треба знати про місію МАГАТЕ на ЗАЕС
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серпень 30, 2022
Час-Тайм. Засідання у Празі - питання віз, військова допомога ЄС
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серпень 29, 2022
Реакція Заходу на заяви України про контрнаступ. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 26, 2022
Чай-Тайм. Документи НАТО: Росія перекидає винищувачі із Криму