Час-Тайм. Що для України означатиме обрання Ліз Трасс?

В ефірі Час-Тайм. Ліз Трасс обрали новою прем’єр-міністеркою Великої Британії. Що це може означати для підтримки України – подробиці з Лондона. Як Україні в умовах затяжної війни уникнути високої інфляції: інтерв’ю з професором Каліфорнійського університету.