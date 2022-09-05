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Час-Time

Час-Тайм. Що для України означатиме обрання Ліз Трасс?

Час-Тайм. Що для України означатиме обрання Ліз Трасс?
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Час-Тайм. Що для України означатиме обрання Ліз Трасс?

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В ефірі Час-Тайм. Ліз Трасс обрали новою прем’єр-міністеркою Великої Британії. Що це може означати для підтримки України – подробиці з Лондона. Як Україні в умовах затяжної війни уникнути високої інфляції: інтерв’ю з професором Каліфорнійського університету.

Мобільні шпиталі, евакуаційні авто, дрони: як волонтери United Help Ukraine допомагають Україні. У Литві для дітей переселенців відкрили безкоштовний денний табір англійської мови.

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