Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Міністерку закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс обрали новою очільницею правлячої Консервативної партії. А отже, вона стане наступною премʼєр-міністеркою країни, замінивши на цій посаді Бориса Джонсона. У Києві сподіваються, що нова премʼєрка Британії буде продовжувати курс на підтримку України, який тримав її попередник. Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро на підтримку бюджету. Як Україні в умовах затяжної війни уникнути високої інфляції - професор Каліфорнійського університету в Берклі.