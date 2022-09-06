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Студія Вашингтон

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Міністерку закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс обрали новою очільницею правлячої Консервативної партії. А отже, вона стане наступною премʼєр-міністеркою країни, замінивши на цій посаді Бориса Джонсона. У Києві сподіваються, що нова премʼєрка Британії буде продовжувати курс на підтримку України, який тримав її попередник. Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро на підтримку бюджету. Як Україні в умовах затяжної війни уникнути високої інфляції - професор Каліфорнійського університету в Берклі.

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