Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Міністерку закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс обрали новою очільницею правлячої Консервативної партії. А отже, вона стане наступною премʼєр-міністеркою країни, замінивши на цій посаді Бориса Джонсона. У Києві сподіваються, що нова премʼєрка Британії буде продовжувати курс на підтримку України, який тримав її попередник. Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро на підтримку бюджету. Як Україні в умовах затяжної війни уникнути високої інфляції - професор Каліфорнійського університету в Берклі.
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