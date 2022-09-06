Білий дім пояснив чому не визнає РФ спонсором тероризму. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Адміністрація Байдена не вважає доцільним визнавати Росію державою-спонсором тероризму: «це не є найефективніший чи найсильніший шлях вперед, аби притягнути Росію до відповідальності». Запровадження санкцій має схожий ефект, - Подробиці з Білого дому. Вторгнення Росії в Україну зблизило Москву та Пекін, - звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Гендиректор МАГАТЕ звітується про свою поїздку на ЗАЕС на засіданні Радбезу ООН - пряме включення. Від викладачки права до прибиральниці: історія родини, яка через вторгнення Росії вже втретє починає своє життя спочатку. Сім'я Степаненків вчиться заново ходити: як проходить їх реабілітація у Каліфорнії.
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