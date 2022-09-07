Час-Тайм. В Конгресі США закликають посилити допомогу Україні

В ефірі Час-Тайм. Напередодні «Рамштайну» американські експерти закликали владу США і партнерів надіслати до України усю можливу зброю. Заклики посилити допомогу Україні лунають і в американському Конгресі. Як законодавці реагують на рішення Білого Дому не визнавати Росію державою-спонсором тероризму? "Мисливець за нацистами" з Мін'юсту США: Ми невпинно шукатимемо тих, хто вчинив воєнні злочини в Україні. Ексклюзивне інтерв'ю з Ілаєм Розенбаумом. З боксера – у волонтери: історія благодійної організації «Спорт округ» у Запоріжжі. «Ми разом з Україною» – із цього речення викладено гігантський лабіринт у полі на фермі у штаті Нью-Йорк.