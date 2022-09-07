Час-Тайм. В Конгресі США закликають посилити допомогу Україні
В ефірі Час-Тайм. Напередодні «Рамштайну» американські експерти закликали владу США і партнерів надіслати до України усю можливу зброю. Заклики посилити допомогу Україні лунають і в американському Конгресі. Як законодавці реагують на рішення Білого Дому не визнавати Росію державою-спонсором тероризму? "Мисливець за нацистами" з Мін'юсту США: Ми невпинно шукатимемо тих, хто вчинив воєнні злочини в Україні. Ексклюзивне інтерв'ю з Ілаєм Розенбаумом. З боксера – у волонтери: історія благодійної організації «Спорт округ» у Запоріжжі. «Ми разом з Україною» – із цього речення викладено гігантський лабіринт у полі на фермі у штаті Нью-Йорк.
Випуски
-
вересень 06, 2022
Білий дім пояснив чому не визнає РФ спонсором тероризму. ЧАС-ТАЙМ
-
вересень 05, 2022
Час-Тайм. Що для України означатиме обрання Ліз Трасс?
-
вересень 02, 2022
Час-Тайм. Додаткові $11.7 млрд для України просить Байден
-
вересень 01, 2022
Час-Тайм. Перемовини про обмін полоненими – ексклюзив із омбусдменом
-
серпень 31, 2022
Час-Тайм. Що треба знати про місію МАГАТЕ на ЗАЕС
-
серпень 30, 2022
Час-Тайм. Засідання у Празі - питання віз, військова допомога ЄС