«Мисливець за нацистами» - про розслідування російських воєнних злочинів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Майже 30 тисяч воєнних злочинів та злочинів агресії російських військових зареєстрували українські правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До розслідування цих злочинів вже долучилися фахівці із різних країн світу, зокрема зі США. В американському Мін’юсті цю роботу координує посадовець з 37-річним стажем Ілай Розенбаум, якого ще називають "мисливцем на нацистів". Ексклюзивне інтерв’ю