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Студія Вашингтон

«Мисливець за нацистами» - про розслідування російських воєнних злочинів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

«Мисливець за нацистами» - про розслідування російських воєнних злочинів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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«Мисливець за нацистами» - про розслідування російських воєнних злочинів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Майже 30 тисяч воєнних злочинів та злочинів агресії російських військових зареєстрували українські правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До розслідування цих злочинів вже долучилися фахівці із різних країн світу, зокрема зі США. В американському Мін’юсті цю роботу координує посадовець з 37-річним стажем Ілай Розенбаум, якого ще називають "мисливцем на нацистів". Ексклюзивне інтерв’ю

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