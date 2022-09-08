Блінкен оголосив про 2 млрд доларів нової безпекової допомоги США Європі

Польща (AP) — Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер оголосив про нову масштабну військову допомогу на суму понад 2 мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким загрожує Росія.

Блінкен сказав, що адміністрація Байдена надасть 2 мільярди доларів довгострокового іноземного військового фінансування Україні та 18 її сусідам, включаючи членів НАТО та партнерів в регіоні, які «потенційно найбільше стикаються з ризиком майбутньої російської агресії».

Це на додаток до пакету оборонної допомоги, який включає важке озброєння, боєприпаси і бронетехніку для України вартістю 675 мільйонів доларів, про який міністр оборони Ллойд Остін оголосив раніше в четвер на конференції в Німеччині. Пакет включає гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи тощо.

Остін сказав, що «війна перебуває в іншому ключовому моменті», а українські війська починають контрнаступ на півдні країни. «Зараз ми бачимо очевидний успіх наших спільних зусиль на полі бою», - додав він.

"Обличчя війни змінюється, як і місія цієї контактної групи", - сказав Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України, в якому взяли участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і міністр оборони України, а також офіційні особи країн-союзників.

Загалом, включаючи допомогу оголошену в четвер, допомога США Україні збільшилась до 15,2 мільярдів доларів з моменту вступу Байдена на посаду. Офіційні особи США заявили, що нові зобов’язання мали на меті показати, що американська підтримка країни перед обличчям вторгнення Росії є непохитною.

Ці оголошення прозвучали на тлі посилення бойових дій між Україною та Росією в останні дні, коли українські війська розпочали контрнаступ, щоб повернути контрольовані Росією території на півдні та сході.

Біля Запорізької атомної електростанції в Україні, найбільшої в Європі, тривають обстріли, причому протиборчі сторони знову звинувачують одна одну, на тлі попереджень ООН щодо необхідності створення безпечної зони для запобігання катастрофі.

У середу США звинуватили Москву в допитах, затриманнях і примусовій депортації до Росії сотень тисяч українців. Російські офіційні особи відкинули цю заяву як "фантазію".