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Блінкен оголосив про 2 млрд доларів нової безпекової допомоги США Європі
Польща (AP) — Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер оголосив про нову масштабну військову допомогу на суму понад 2 мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким загрожує Росія.
Блінкен сказав, що адміністрація Байдена надасть 2 мільярди доларів довгострокового іноземного військового фінансування Україні та 18 її сусідам, включаючи членів НАТО та партнерів в регіоні, які «потенційно найбільше стикаються з ризиком майбутньої російської агресії».
Це на додаток до пакету оборонної допомоги, який включає важке озброєння, боєприпаси і бронетехніку для України вартістю 675 мільйонів доларів, про який міністр оборони Ллойд Остін оголосив раніше в четвер на конференції в Німеччині. Пакет включає гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи тощо.
Остін сказав, що «війна перебуває в іншому ключовому моменті», а українські війська починають контрнаступ на півдні країни. «Зараз ми бачимо очевидний успіх наших спільних зусиль на полі бою», - додав він.
"Обличчя війни змінюється, як і місія цієї контактної групи", - сказав Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України, в якому взяли участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і міністр оборони України, а також офіційні особи країн-союзників.
Загалом, включаючи допомогу оголошену в четвер, допомога США Україні збільшилась до 15,2 мільярдів доларів з моменту вступу Байдена на посаду. Офіційні особи США заявили, що нові зобов’язання мали на меті показати, що американська підтримка країни перед обличчям вторгнення Росії є непохитною.
Ці оголошення прозвучали на тлі посилення бойових дій між Україною та Росією в останні дні, коли українські війська розпочали контрнаступ, щоб повернути контрольовані Росією території на півдні та сході.
Біля Запорізької атомної електростанції в Україні, найбільшої в Європі, тривають обстріли, причому протиборчі сторони знову звинувачують одна одну, на тлі попереджень ООН щодо необхідності створення безпечної зони для запобігання катастрофі.
У середу США звинуватили Москву в допитах, затриманнях і примусовій депортації до Росії сотень тисяч українців. Російські офіційні особи відкинули цю заяву як "фантазію".
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Естонія, Латвія, Литва та Польща закривають в’їзд для росіян із 19 вересня
Естонія закриває з 19 вересня в’їзд для громадян Росії, у тому числі тих, хто має шенгенські візи, які були видані третіми державами, повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу на пресконференції у четвер. За його словами, також заборону на в’їзд для росіян із шенгенськими візами вводять Литва, Латвія та Польща.
Нові правила почнуть діяти у ніч із 18 на 19 вересня.
Рейнсалу заявив, що заборона стосується осіб, які подорожують із туристичними візами, і не зачепить людей, які хочуть відвідати країну з метою зустрічей із родичами та «з інших гуманітарних причин».
Обмеження запровадять сусідні з Росією країни – Латвія, Естонія та Литва
11 серпня Естонія оголосила про закриття кордону для росіян із шенгенськими візами, виданими країною. При цьому діятимуть винятки для осіб, які працюють у дипломатичному представництві, для тих, чия робота пов’язана з міжнародними перевезеннями та чиє прибуття пов’язане з гуманітарними причинами чи відвідинами родича, який живе в Естонії, а також тих, хто має право на вільне пересування ЄС.
На тлі масштабного вторгнення РФ в Україну країни, які межують з Росією, зажадали від Європейської комісії вжити заходів для обмеження в’їзд російських туристів. Однак на зустрічі міністрів країн ЄС у Празі 1 вересня угоди досягти не вдалося, натомість Євросоюз домовився скасувати угоду про спрощений візовий режим з Росією. Це ускладнить видачу віз росіянам. Також візи подорожчають удвічі.
- Голос Америки
Зустрівся з Патроном та дітьми. Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав лікарню «Охматдит»
Під час свого візиту у четвер, 8 вересня, до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся зі співробітниками американського посольства, після чого відправився до Національної спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит», повідомляє супроводжуючий високопосадовця журналіст.
Там Блінкен зустрівся зі дітьми, які перебувають на лікуванні, у тому числі через отримання важких поранень внаслідок російських бомбардувань. У вестибюлі високопосадовця зустрів знаменитий пес Патрон, джек-рассел-тер’єр, який допоміг українським військовим знайти понад 200 російських мін.
Посолка США в Україні Бріджит Блінк, яка супроводжувала держсекретаря, зауважила: «Я довго намагалася організувати цю зустріч, дякую, пане секретарю».
«Ми маємо довгу історію роботи з розмінування, — сказав Блінкен персоналу лікарні - Для нас велика честь працювати з вами над цим».
Під час візиту держсекретаря до лікарні, працівники розповіли йому про завдані будинку руйнування в результаті російських обстрілів – у лікарні вибило вікна, коли у березні над нею пролетіла ракета.
Там же Блінкен відвідав шестирічну дівчинку Марину з Херсона, яка втратила ногу після того, як ракета влучила в її будинок. Він почув, як Марину доставити до – швидка забрала її з місця нападу – та розповів про свою зустріч з акторкою Джесікою Честейн. Мама Марини зауважила, що дівчинці подобається ця акторка.
Також Блінкен відвідав ігрову кімнату лікарні, де подарував дітям нові іграшки.
"Я привів друзів", - сказав Блінкен дітям, які там були. До них приєднався і пес Патрон.
Мама одного з дітей подякувала держсекретареві за підтримку США України.
"Дякую за підтримку. Дякую за підтримку України. Слава Україні", - сказала вона.
Високопосадовець США відповів, сказав, що «сила духу ваших дітей надсилає дуже сильне повідомлення всьому світу».
Державний секретар Ентоні Блінкен перебуває в Києві із раніше не анонсованим візитом, аби продемонструвати постійну підтримку Україні з боку США під час російської агресії, що триває вже понад 6 місяців. Як повідомляє AP, під час зустрічей із високопоставленими українськими чиновниками він оголосив про новий пакет військової допомоги обсягом понад $2 млрд для України та ще 18 європейських країн, яким найбільше загрожує можлива російська агресія. Це на додаток до допомоги, яку в четвер оголосив очільник Пентагону Ллойд Остін, який оприлюднив новий пакет безпекової допомоги на суму до 675 мільйонів доларів для України.
Це вже п’ята поїздка Державного секретаря до України, третя від початку повномасштабної російської агресії.
Частково інформація для цієї статті надійшла від Associated Press.
- Голос Америки
Блінкен в Києві з оголошенням про новий пакет безпекової допомоги Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуває в Україні з раніше неоголошеним візитом, метою якого є продемонструвати непохитну підтримку Києва з боку Вашингтона на сьомий місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії в країну.
Блінкен у четвер оголосив про нову масштабну військову допомогу на суму понад 2 мільярди доларів для України та інших країн регіону.
Це на додаток до допомоги, яку в четвер оголосив очільник Пентагону Ллойд Остін, Він оприлюднив новий пакет безпекової допомоги на суму до 675 мільйонів доларів для України.
«Це важливий момент для України», оскільки країна нещодавно відзначила свій День Незалежності і оскільки український народ зараз «зосереджений на контрнаступі» проти військової агресії Росії, сказав високопоставлений чиновник Держдепу.
Візит Блінкена до Києва відбувається напередодні щорічного засідання Генеральної асамблеї ООН, де світові лідери збираються щоб, за словами офіційних осіб США, підтвердити принципи Статуту ООН щодо суверенітету та територіальної цілісності.
«Ми зосереджені на тому, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні, і ми надаємо безпекову допомогу, щоб, коли ми дійдемо до того дня, коли перейдемо до переговорів, Україна була в найсильнішій позиції», — сказав високопосадовець.
Додатковий пакет безпеки включатиме більше гаубиць; високомобільні артилерійські ракетні системи, або HIMARS; високошвидкісні протирадіолокаційні ракети; гранатомети; медичну бронетехніку і прилади нічного бачення, серед іншого обладнання.
З новим пакетом безпекова допомога США Україні з 24 лютого складе 13,5 млрд доларів, а з початку президентства Джо Байдена – 14,2 млрд доларів.
У середу головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше публічно заявив, що Україна завдала ракетних ударів по російських військових базах в анексованому Криму, повідомляє Agence France-Presse.
Сполучені Штати надають оборонне обладнання Україні, використовуючи механізм президентських повноважень (PDA), за допомогою якого президент може дозволити негайну передачу надлишків зброї зі сховищ США.
24 серпня, у День Незалежності України, адміністрація Байдена оголосила про виділення приблизно 3 мільярдів доларів США на безпекову допомогу в рамках Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), що є найбільшим пакетом допомоги Україні з початку війни.
Пізніше в четвер очікується зустріч Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Це вже третя поїздка високопоставленого дипломата США в Україну з початку війни в лютому.
Востаннє Блінкен був у Києві разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном 24 квітня. Під час цієї поїздки було озвучено план повернення американських дипломатів в Україну. У березні Блінкен зустрівся з Кулебою на польсько-українському кордоні.
У Києві Блінкен відвідає дитячу лікарню. За даними гуманітарної організації Save the Children, починаючи з 24 лютого, щодня в Україні гине або отримує поранення в середньому п’ятеро дітей.
Пізніше цього тижня Блінкен поїде до Брюсселя для зустрічей зі своїми колегами з НАТО.
Оскільки Україна продовжує зосереджуватися на «контрнаступі», офіційні особи США вказали, що дипломатичні переговори між двома країнами поки не є головним пріоритетом для України.
«Зараз в українців немає життєздатного плану того, як можна було б вести переговори. Двадцять відсотків їхньої території втрачено, близько 30% їхнього промислового та сільськогосподарського потенціалу зникло. Ось чому вони починають цей контрнаступ ", - сказав інший високопоставлений чиновник Держдепу.
З кінця серпня українські військові почали контратаку у Херсонській області, намагаючись відновити контроль над територією у російських військ.
- Голос Америки
Місія ООН приїде до Оленівки «найближчими днями» – заступниця генсека ООН
Місія ООН для встановлення фактів найближчими днями має відвідати Оленівку, табір для військовополонених на окупованій території Донбасу, де наприкінці липня було вбито понад 50 українських полонених.
Про це на засіданні Ради Безпеки ООН у середу заявила заступниця генерального секретаря Організації з політичних та миротворчих питань Розмарі Дікарло.
За її словами, голову місії, генерал-лейтенанта (у відставці) Карлоса Альберту душ Сантуша Круза, супроводжуватиме досвідчена команда старших посадових осіб та експертів.
«Місія повинна мати можливість виконувати свою роботу без будь-якого втручання та мати безпечний, надійний і безперешкодний доступ до людей, місць і доказів», – сказала висока представниця ООН.
За її словами, місія розслідуватиме інцидент, що стався 29 липня, і призвів до загибелі 53 українських військовополонених та поранення ще від 75 до 130 осіб.
Також вона наголосила, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) і Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повинні мати безперешкодний доступ до всіх осіб, затриманих у зв’язку з триваючою війною.
«Йдеться, зокрема, про доступ до місць інтернування українських військовополонених і цивільних утримуваних у Російській Федерації», – заявила висока представниця ООН.
Наприкінці липня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш оголосив, що місію очолить 70-літній колишній бразильський дивізійний генерал Карлос Альберту душ Сантуш Круз, який з 2013 по 2015 роки обіймав посаду командувача миротворчими силами ООН у Демократичній Республіці Конго та в Місії ООН у Гаїті з 2007 по 2009 роки.
На початку липня Організація Об’єднаних Націй пообіцяла допомогу Україні у розслідуванні нападу на в’язницю в Оленівці, але ані ООН, ні представники Червоного Хреста, не отримали досі доступу до колонії в Оленівці.
Щонайменше 50 українських полонених, які здалися за наказом українського командування в полон після майже трьохмісячної облоги заводу «Азовсталь», загинули в колонії так званої «ДНР» на території Оленівки, селища міського типу в Донецькій області.
ООН та Червоний Хрест були посередниками на переговорах про здачу в полон батальйону «Азов», до якого належала більшість полонених.
У вівторок, 6 вересня, в Україні жалобними акціями відзначали 40 днів від загибелі військовополонених в Оленівці. Українська сторона і родичі військовополонених досі не отирмали офіційної інформації від Росії.
У розмові з «Голосом Америки» минулого тижня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що не має сумніву що в Оленівці відбулася «заздалегідь запланована публічна страта військовослужбовці Збройних сил України».
Як він зауважив, на думку українських та міжнародних фахівців, полонені загинули «від вибуху снаряду, який дає дуже високу температуру».
На думку Лубинця, Міжнародний комітет Червоного Хреста та місія ООН зможуть отирмати доступ до Оленівки не раніше, ніж росіяни «приберуть усі докази цього військового злочину».
Згідно з версією, яку обстоюють російські офіційні особи та ЗМІ, Україна вбила власних солдатів ударом з HIMARS, тому що не хотіла, щоб вони зізналися у військових злочинах, і щоб відбити бажання в інших здаватися.
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