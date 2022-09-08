Естонія, Латвія, Литва та Польща закривають в’їзд для росіян із 19 вересня

Естонія закриває з 19 вересня в’їзд для громадян Росії, у тому числі тих, хто має шенгенські візи, які були видані третіми державами, повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу на пресконференції у четвер. За його словами, також заборону на в’їзд для росіян із шенгенськими візами вводять Литва, Латвія та Польща.

Нові правила почнуть діяти у ніч із 18 на 19 вересня.

Рейнсалу заявив, що заборона стосується осіб, які подорожують із туристичними візами, і не зачепить людей, які хочуть відвідати країну з метою зустрічей із родичами та «з інших гуманітарних причин».

Обмеження запровадять сусідні з Росією країни – Латвія, Естонія та Литва

11 серпня Естонія оголосила про закриття кордону для росіян із шенгенськими візами, виданими країною. При цьому діятимуть винятки для осіб, які працюють у дипломатичному представництві, для тих, чия робота пов’язана з міжнародними перевезеннями та чиє прибуття пов’язане з гуманітарними причинами чи відвідинами родича, який живе в Естонії, а також тих, хто має право на вільне пересування ЄС.

На тлі масштабного вторгнення РФ в Україну країни, які межують з Росією, зажадали від Європейської комісії вжити заходів для обмеження в’їзд російських туристів. Однак на зустрічі міністрів країн ЄС у Празі 1 вересня угоди досягти не вдалося, натомість Євросоюз домовився скасувати угоду про спрощений візовий режим з Росією. Це ускладнить видачу віз росіянам. Також візи подорожчають удвічі.