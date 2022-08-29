«Нехай росіяни подорожують навколо Красної площі, а не в Європі, поки йде війна», - екс-міністр закордонних справ Литви

В Європі обговорюють можливість обмежити видачу віз росіянам. 30-31 серпня у Празі під головуванням очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля відбудеться неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС, де посадовці обговорять це питання. Обмеження видачі туристичних віз громадянам Росії підтримали в Естонії, Фінляндії, Чехії, Литві, Латвії, Польщі, Данії.

В серпні міністр закордонних справ Естонії підтвердив рішення країни заборонити видачу віз росіянам, вказавши на їхню моральну відповідальність як громадян країни-агресора.

Колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес в інтервʼю Голосу Америки провів історичні паралелі між російськими туристами та нацистами часів Другої світової війни. «Ми переконані, що якщо ви вторглися в країну, то ви не повинні мати привілей подорожувати Європою. Аналогією може бути те, якби нацисти їздили до Маямі в 1940-ому, перед тим як Сполучені Штати вступили у Другу світову війну. Це було б досить смішно і це досить смішно, що російські туристи можуть приїхати сюди (в Європу - ГА), щоб добре проводити час», - заявив екс-президент Естонії.

Тим часом міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив 17 серпня, що рішення Фінляндії скоротити кількість віз, виданих росіянам, може посилити тиск щодо запровадження спільної візової політики ЄС.

Це було б історичним рішенням, якби Європейський Союз його колективно прийняв. Це було б ефективно. І це те, що ми пропонуємо з самого початку.

Незважаючи на подібні заяви представників багатьох європейських країн, в Європейському Союзі немає єдності щодо питання обмеження туристичних віз. Серед країн, які скептично ставляться до заборони - Німеччина. Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що напад Росії на Україну «це війна Путіна, а не росіян».

Журналіст Української служби Голосу Америки Олексій Коваленко поговорив із колишнім міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом про те, чи є єдність серед європейських країн щодо обмежень віз для росіян та в який бік схиляється європейська дипломатія з цього приводу. Лінкявічус вважає - якби весь Європейський Союз підтримав заборону туристичних віз для росіян – це було б історичним рішенням, а росіяни «мають перестати подорожувати під час літніх канікул та задуматись більше про те, що їхня країна робить в світі сьогодні».

Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.

Олексій Коваленко: В Європі обговорюють можливість обмежити видачу віз росіянам. Міністр закордонних справ Естонії підтвердив рішення країни заборонити видачу віз росіянам, вказавши на їхню моральну відповідальність, як громадян країни-агресора. Тим часом міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив 17 серпня, що рішення Фінляндії скоротити кількість віз, виданих росіянам, може посилити тиск щодо запровадження спільної візової політики ЄС. Яке значення може мати таке історичне рішення?

Лінас Лінкявічус: Поки що важко назвати це історичним рішенням. Це було б історичним рішенням, якби Європейський Союз колективно прийняв би це рішення. Це було б ефективно. І це те, що ми пропонуємо з самого початку. Ми ще з березня також не видаємо візи. Візи видавались росіянам виключно в гуманітарних цілях. Наприклад, якщо хтось шукає притулок. Але з того часу ми взагалі не видаємо віз. Ми підтримуємо наших колег, сподіваючись, що буде рішення на рівні Європейського Союзу. Відверто кажучи, я маю сумніви, що цього вдасться досягти – є забагато заперечень і скепсису з боку деяких країн.

О.К.: Нещодавно Канцлер Німеччини Олаф Шольц скептично висловився щодо запровадження заборони на в’їзд громадян РФ до Європи. За його словами, «це війна Путіна, а не росіян». Водночас, прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін сказала, що хоч “звичайні росіяни не починали повномасштабну війну, […] вони підтримують війну Росії проти України». Яка із думок, на вашу думку, переможе в Європі?

Л.Л.: Важко сперечатись із тими, хто говорить: «це не росіяни, це рішення Путіна». Це ж не Путін, це інші влаштовують масові вбивства у Києві та Кременчуці, вбивають людей у Краматорську, Харкові. Кожен день Росія вбиває невинних людей. І не Путін особисто це робить. Багато хто, думаю – більшість, підтримує цю «спеціальну операцію», як вони це називають. Або ставляться толерантно, що має ті ж наслідки. Це велика хвороба для всієї російської спільноти, для свідомості. Потрібен час, щоб це вилікувати. Це велика психологічна проблема – їм настільки промили мізки, що справді важко швидко змінити їхню думку.

Візи – це не право людини, це привілей. Оскільки війна триває, незважаючи ні на що, вони мають перестати подорожувати під час літніх канікул та задуматись більше про те, що їхня країна робить в світі сьогодні.

Але водночас – вони мусять зрозуміти, що щось не так. Більшість із них дивиться телевізор, а там показують, що вони перемагають і все йде за планом. Вони не відчули поки що ніяких змін. Санкції не працюють настільки добре, наскільки б нам хотілось – це буде згодом. Щось має почати працювати. І це щось може бути подорожами. Нехай вони подорожують навколо Красної площі поки йде війна. І це б було своєрідним сигналом, що щось не так. Після Бучі і Кременчука не було жодної реакції. Сум'яття почалось, коли вони зрозуміли, що можуть втратити Шенген-візи, вони побачили, що щось не так. Я погоджуюсь з прем’єр-міністеркою Фінляндії, нашими естонськими друзями. Візи – це не право людини, це привілей. Оскільки війна триває, незважаючи ні на що, вони (росіяни - ГА) мають перестати подорожувати під час літніх канікул та задуматись більше про те, що їхня країна робить в світі сьогодні. І вони – часина цього. Не всі вони беруть безпосередню участь, але вони – частина цього злочину. Це – колективна відповідальність, якщо не сказати більше.

О.К.: Чи пам’ятаєте ви, щоб подібні візові обмеження використовувались як санкції проти населення іншої країни раніше?

Л.Л.: Під час пандемії, незважаючи на зону Шенгена, незважаючи на всі правила, країни запроваджували свої рішення на національному рівні, закриваючи кордони. Зараз є інша пандемія, в якій винуватий Путін. Вакцинацію, можливо, ще не винайшли, тому потрібно вжити певних заходів.

О.К.: В Європі є побоювання, що обмеження в’їзду створить проблеми для тих росіян, які мусять залишити країну, рятуючись від репресій.

Л.Л.: Я вірю, що багато із тих, хто дійсно був у біді – або вже виїхали за кордон, або сидять у тюрмах. Але якщо буде більше таких випадків – існують винятки. Це ж не просто закриття кордонів для всіх і назавжди, кожен конкретний випадок слід розглядати індивідуально. І Литва, і інші країни допоможуть знайти притулок для тих, кому він потрібен. Але це не для туризму або відпустки. Це дещо інше – зараз йдеться про масовий туризм.

О.К.: Деякі країни, до прикладу – Естонія, пішли далі ніж обмеження віз. Вони припинили пускати в країну росіян, які вже мають шенгенські візи. На вашу думку, наскільки багато країн в Європі можуть піти на щось подібне?

Л.Л.: Це рішення кожної країни. Навіть якщо людина, яка має візу, прибуває на кордон, прикордонники можуть відхилити цю візу. Це їхня відповідальність. Але, сподіваюсь, що колеги з Європейського Союзу обговорять та скоординують свої заходи.

Загалом, рішення приймається запізно. В певному сенсі – це вже традиція робити замало і запізно. Це стосується і економічних санкцій, і індивідуальних санкцій. На жаль, це так. Потрібен консенсус і це також правильно, потрібно поважати процес прийняття рішення. Але кожного разу, коли є кризова ситуація, ми бачимо неефективність несвоєчасних дій.

О.К.: Ви казали, що економічні санкції не змінили громадську думку в Росії. Чи може обмеження туристичних віз змінити настрої, чи машина дезінформації і пропаганди в Росії оберне обмеження туристичних віз для росіян на ще одну історію, в якій Захід «поганий»?

Л.Л.: Я не думаю, що обмеження віз стане магією та "срібною кулею". Потрібно робити комплексні кроки. Не так багато росіян подорожують за кордоном. Йдеться про так звану еліту Санкт-Петербурга, Москви, заможних людей, які раніше проводили свята, маючи нерухомість за кордоном – вони мають маєтки, яхти. Ці люди зазвичай подорожують і це значний удар для них. Нічого не зміниться для тих, хто не подорожує. Велике питання – який поріг терпіння росіян. Вони повинні розуміти, що це їхня країна. Вони несуть відповідальність за злочини своєї країни. Ніхто не прийде з-за кордону змінювати Росію і знімати президента. Вони самі обирають свою владу. Вони самі роблять цей вибір. І зараз коли ми говоримо, що Україна повинна перемогти – ніхто не говорить про бомбардування Москви, вони мусять очистити Україну від росіян, прибрати окупаційні сили і це буде перемогою. Решта – справа росіян. Якщо вони хочуть повернутись до цивілізованої спільноти і вийти із ізоляції – їм потрібно самим вживати певних заходів. Їм потрібно самим почати думати.

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