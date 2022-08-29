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«Нехай росіяни подорожують навколо Красної площі, а не в Європі, поки йде війна», - екс-міністр закордонних справ Литви
В Європі обговорюють можливість обмежити видачу віз росіянам. 30-31 серпня у Празі під головуванням очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля відбудеться неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС, де посадовці обговорять це питання. Обмеження видачі туристичних віз громадянам Росії підтримали в Естонії, Фінляндії, Чехії, Литві, Латвії, Польщі, Данії.
В серпні міністр закордонних справ Естонії підтвердив рішення країни заборонити видачу віз росіянам, вказавши на їхню моральну відповідальність як громадян країни-агресора.
Колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес в інтервʼю Голосу Америки провів історичні паралелі між російськими туристами та нацистами часів Другої світової війни. «Ми переконані, що якщо ви вторглися в країну, то ви не повинні мати привілей подорожувати Європою. Аналогією може бути те, якби нацисти їздили до Маямі в 1940-ому, перед тим як Сполучені Штати вступили у Другу світову війну. Це було б досить смішно і це досить смішно, що російські туристи можуть приїхати сюди (в Європу - ГА), щоб добре проводити час», - заявив екс-президент Естонії.
Тим часом міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив 17 серпня, що рішення Фінляндії скоротити кількість віз, виданих росіянам, може посилити тиск щодо запровадження спільної візової політики ЄС.
Це було б історичним рішенням, якби Європейський Союз його колективно прийняв. Це було б ефективно. І це те, що ми пропонуємо з самого початку.Екс-міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус
Незважаючи на подібні заяви представників багатьох європейських країн, в Європейському Союзі немає єдності щодо питання обмеження туристичних віз. Серед країн, які скептично ставляться до заборони - Німеччина. Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що напад Росії на Україну «це війна Путіна, а не росіян».
Журналіст Української служби Голосу Америки Олексій Коваленко поговорив із колишнім міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом про те, чи є єдність серед європейських країн щодо обмежень віз для росіян та в який бік схиляється європейська дипломатія з цього приводу. Лінкявічус вважає - якби весь Європейський Союз підтримав заборону туристичних віз для росіян – це було б історичним рішенням, а росіяни «мають перестати подорожувати під час літніх канікул та задуматись більше про те, що їхня країна робить в світі сьогодні».
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Олексій Коваленко: В Європі обговорюють можливість обмежити видачу віз росіянам. Міністр закордонних справ Естонії підтвердив рішення країни заборонити видачу віз росіянам, вказавши на їхню моральну відповідальність, як громадян країни-агресора. Тим часом міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив 17 серпня, що рішення Фінляндії скоротити кількість віз, виданих росіянам, може посилити тиск щодо запровадження спільної візової політики ЄС. Яке значення може мати таке історичне рішення?
Лінас Лінкявічус: Поки що важко назвати це історичним рішенням. Це було б історичним рішенням, якби Європейський Союз колективно прийняв би це рішення. Це було б ефективно. І це те, що ми пропонуємо з самого початку. Ми ще з березня також не видаємо візи. Візи видавались росіянам виключно в гуманітарних цілях. Наприклад, якщо хтось шукає притулок. Але з того часу ми взагалі не видаємо віз. Ми підтримуємо наших колег, сподіваючись, що буде рішення на рівні Європейського Союзу. Відверто кажучи, я маю сумніви, що цього вдасться досягти – є забагато заперечень і скепсису з боку деяких країн.
О.К.: Нещодавно Канцлер Німеччини Олаф Шольц скептично висловився щодо запровадження заборони на в’їзд громадян РФ до Європи. За його словами, «це війна Путіна, а не росіян». Водночас, прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін сказала, що хоч “звичайні росіяни не починали повномасштабну війну, […] вони підтримують війну Росії проти України». Яка із думок, на вашу думку, переможе в Європі?
Л.Л.: Важко сперечатись із тими, хто говорить: «це не росіяни, це рішення Путіна». Це ж не Путін, це інші влаштовують масові вбивства у Києві та Кременчуці, вбивають людей у Краматорську, Харкові. Кожен день Росія вбиває невинних людей. І не Путін особисто це робить. Багато хто, думаю – більшість, підтримує цю «спеціальну операцію», як вони це називають. Або ставляться толерантно, що має ті ж наслідки. Це велика хвороба для всієї російської спільноти, для свідомості. Потрібен час, щоб це вилікувати. Це велика психологічна проблема – їм настільки промили мізки, що справді важко швидко змінити їхню думку.
Візи – це не право людини, це привілей. Оскільки війна триває, незважаючи ні на що, вони мають перестати подорожувати під час літніх канікул та задуматись більше про те, що їхня країна робить в світі сьогодні.Екс-міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.
Але водночас – вони мусять зрозуміти, що щось не так. Більшість із них дивиться телевізор, а там показують, що вони перемагають і все йде за планом. Вони не відчули поки що ніяких змін. Санкції не працюють настільки добре, наскільки б нам хотілось – це буде згодом. Щось має почати працювати. І це щось може бути подорожами. Нехай вони подорожують навколо Красної площі поки йде війна. І це б було своєрідним сигналом, що щось не так. Після Бучі і Кременчука не було жодної реакції. Сум'яття почалось, коли вони зрозуміли, що можуть втратити Шенген-візи, вони побачили, що щось не так. Я погоджуюсь з прем’єр-міністеркою Фінляндії, нашими естонськими друзями. Візи – це не право людини, це привілей. Оскільки війна триває, незважаючи ні на що, вони (росіяни - ГА) мають перестати подорожувати під час літніх канікул та задуматись більше про те, що їхня країна робить в світі сьогодні. І вони – часина цього. Не всі вони беруть безпосередню участь, але вони – частина цього злочину. Це – колективна відповідальність, якщо не сказати більше.
О.К.: Чи пам’ятаєте ви, щоб подібні візові обмеження використовувались як санкції проти населення іншої країни раніше?
Л.Л.: Під час пандемії, незважаючи на зону Шенгена, незважаючи на всі правила, країни запроваджували свої рішення на національному рівні, закриваючи кордони. Зараз є інша пандемія, в якій винуватий Путін. Вакцинацію, можливо, ще не винайшли, тому потрібно вжити певних заходів.
О.К.: В Європі є побоювання, що обмеження в’їзду створить проблеми для тих росіян, які мусять залишити країну, рятуючись від репресій.
Л.Л.: Я вірю, що багато із тих, хто дійсно був у біді – або вже виїхали за кордон, або сидять у тюрмах. Але якщо буде більше таких випадків – існують винятки. Це ж не просто закриття кордонів для всіх і назавжди, кожен конкретний випадок слід розглядати індивідуально. І Литва, і інші країни допоможуть знайти притулок для тих, кому він потрібен. Але це не для туризму або відпустки. Це дещо інше – зараз йдеться про масовий туризм.
О.К.: Деякі країни, до прикладу – Естонія, пішли далі ніж обмеження віз. Вони припинили пускати в країну росіян, які вже мають шенгенські візи. На вашу думку, наскільки багато країн в Європі можуть піти на щось подібне?
Л.Л.: Це рішення кожної країни. Навіть якщо людина, яка має візу, прибуває на кордон, прикордонники можуть відхилити цю візу. Це їхня відповідальність. Але, сподіваюсь, що колеги з Європейського Союзу обговорять та скоординують свої заходи.
Загалом, рішення приймається запізно. В певному сенсі – це вже традиція робити замало і запізно. Це стосується і економічних санкцій, і індивідуальних санкцій. На жаль, це так. Потрібен консенсус і це також правильно, потрібно поважати процес прийняття рішення. Але кожного разу, коли є кризова ситуація, ми бачимо неефективність несвоєчасних дій.
О.К.: Ви казали, що економічні санкції не змінили громадську думку в Росії. Чи може обмеження туристичних віз змінити настрої, чи машина дезінформації і пропаганди в Росії оберне обмеження туристичних віз для росіян на ще одну історію, в якій Захід «поганий»?
Л.Л.: Я не думаю, що обмеження віз стане магією та "срібною кулею". Потрібно робити комплексні кроки. Не так багато росіян подорожують за кордоном. Йдеться про так звану еліту Санкт-Петербурга, Москви, заможних людей, які раніше проводили свята, маючи нерухомість за кордоном – вони мають маєтки, яхти. Ці люди зазвичай подорожують і це значний удар для них. Нічого не зміниться для тих, хто не подорожує. Велике питання – який поріг терпіння росіян. Вони повинні розуміти, що це їхня країна. Вони несуть відповідальність за злочини своєї країни. Ніхто не прийде з-за кордону змінювати Росію і знімати президента. Вони самі обирають свою владу. Вони самі роблять цей вибір. І зараз коли ми говоримо, що Україна повинна перемогти – ніхто не говорить про бомбардування Москви, вони мусять очистити Україну від росіян, прибрати окупаційні сили і це буде перемогою. Решта – справа росіян. Якщо вони хочуть повернутись до цивілізованої спільноти і вийти із ізоляції – їм потрібно самим вживати певних заходів. Їм потрібно самим почати думати.
Дивіться також: Брифінг Голосу Америки. Україна оголосила контрнаступ - перші реакції на Заході
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- Голос Америки
Пентагон скликає засідання "Рамштайн-5"
Міжнародна контактна група з оборонної допомоги Україні під керівництвом очільника Пенгатону США Ллойда Остіна проведе наступну, п'яту, зустріч 8 вересня, повідомили американські ВПС.
"Міністр оборони Остін знову запросив міністрів оборони та військових посадовців високого рангу з країн світу, щоб обговорити кризу, яка триває в Україні та різні питання безпеки, що постали перед союзниками та партнерами США", - мовиться в повідомленні.
Засідання відбудеться в очному режимі, а місцем проведення вже вдруге стане Військово-повітряна база США в Німеччині "Рамштайн".
Попереднє засідання в форматі "Рамштайн" відбулось наприкінці липня. В ньому взяло участь більше 50 країн. Тоді учасники зустрічі обговорили збільшення оборонної допомоги Україні а також забезпечення її "оборони та здатності себе захистити в більш довгостроковій перспективі", сказали в Пентагоні.
США надають найбільшу за обсягами оборонну допомогу Україні. Цього місяця президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги обсягом 3 млрд. дол. Після США, Польща, Велика Британія, Канада, Німеччина та Чехія надали найбільше військової допомоги Україні, згідно з даними Кільського інституту.
- Голос Америки
Шольц: позиція Німеччини щодо України фундаментально змінилась
Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно", заявив канцлер країни Олаф Шольц в понеділок. Він закликав Європейський Союз з часом прийняти Україну, Молдову та Грузію, пише Reuters.
У своєму виступі в Університеті Карла в Празі Шольц виклав своє бачення майбутнього Європи. Він закликав 27 країн ЄС "зімкнути стрій, вирішити старі конфлікти і віднайти нові рішення".
Шольц визнав, що за минулі місяці позиція Німеччини щодо України докорінно змінилась.
"Це дуже важливо, щоб ми разом відстоювали нашу ідею Європи. Ось чому ми підтримуємо Україну, оскільки вона зазнає атаки, підтримуємо економічно, фінансово та політично, гуманітарною допомогою, а також у військовому плані – Німеччина зазнала фундаментальних змін у цьому питанні протягом останніх місяців. Ми будемо надавати цю підтримку надійно і, головне, стільки, скільки буде потрібно", - сказав німецький посадовець.
Шольц оголосив про плани Німеччини збільшити військову підтримку України.
"Найближчими тижнями та місяцями ми надішлемо в Україну нову найсучаснішу зброю – таку як системи протиповітряної оборони та радіолокації, і розвідувальні дрони. Лише наш останній пакет поставок зброї коштував 600 євро. Наша мета – сучасні українські Збройні сили, здатні на постійній основі захищати свою державу".
Сьогодні ж президента Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у промові в Словенії запевнила, що європейська підтримка України триватиме "стільки, скільки буде потрібно" і наголосила на важливості нового "стратегічного бачення" захисту європейських цінностей.
Як повідомляв Голос Америки, за підрахунками Кільського інституту, Німеччина зараз є в п’ятірці країн - найбільших постачальників зброї Україні, хоча Німеччину в тому списку значно випереджають США, Польща, Велика Британія і Канада.
Уряд Олафа Шольца зазнавав гострої критики за те, що вважали недостатньою підтримкою України з боку Німеччини - найбагатшої країни Західної Європи.
Але європейські коментатори зауважують, що Шольц та його Соціал-демократична партія, яку вважають традиційно прихильною до Москви, змінили риторику і виступають за гуманітарну й збройну допомогу Україні, відмовившись від позицій, вкорінених після Другої світової війни.
- Голос Америки
Європа вживає заходів, щоб відвернути енергокризу взимку, Україна пропонує свої ресури
Європейські країни намагаються швидко накопичити газ в газосховищах, а також обмірковують можливість введення цінових обмежень на газ, щоб відвернути енергетичну кризу взимку.
Німецькі газосховища наповнюються швидше, ніж очікувалось, і вже заповнені на 80%, що зменшує загрозу кризи взимку. Про це німецькому виданню Der Spiegel сказав міністр економіки країни Роберт Габек. Німеччина змогла залучити інші джерела енергопоставок, на тлі обмежень газопостачання з Росії, і в серпні російський газ становив лише 10% від газоспоживання Німеччини, йдеться в статті, опублікованій в неділю.
Новина призвела до найбільшого падіння цін на газ в Європі з березня, повідомляє Bloomberg.
Для того, щоб ефективніше зберігати газ, Україна запропонувала країнам Євросоюзу використовувати українські газосховища. У своєму відеозверненні на конференції "Шельф північних морів" у Норвегії в понеділок, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати гарантом європейської енергобезпеки.
Він сказав: "Разом з Україною ви можете не допустити більше цінових криз, ми маємо унікальну систему газосховищ поблизу кордону з ЄС об'ємом понад 30 млрд кубометрів". За словами Зеленського, цього року Україна може надати іншим країнам 12 млрд кубометрів потужностей для збереження газу.
Віднайти рішення для зростання цін на газ в Європі закликав керівник компанії Shell Бен ван Бурден під час спілкування з пресою в понеділок в Норвегії, пише Reuters. Він вказав, що "дуже ймовірно, ми матимемо декілька зим, коли ми мусимо знайти рішення".
Як повідомляв Голос Америки, попри обмеження газопостачання з Росії, Європі вдалось практично на 80% заповнити газосховища, залучивши інші джерела поставок під час підготовки до опалювального сезону. Все ж, ціни на газ в Європі влітку різко зросли, на тлі обмеження джерел поставок.
Для того, щоб стабілізувати енергоринок, ЄС може обмежити ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії. Це питання розглянуть міністри енергетики ЄС під час засідання 9 вересня, оголосив міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела під час конференції в Норвегії в понеділок. Чехія наразі обіймає президентство в ЄС.
"Те, що відбувається - панєвропеська проблема, яка впливає на всі країни, на когось більше, а на когось менше, - сказав він. - Тому ми переконані, що найкраще рішення буде загальноєвропейським".
Напрацювання рішення на рівні Європи підтримали також посадовці Бельгії та Австрії.
5-10 наступних зим будуть "жахливими" в Європі, якщо ЄС не обмежить ціни на газ, заявила міністр енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стретен. "Ми маємо діяти на джерело [проблеми] на рівні Європи і працювати, щоб заморозити ціни", - написала посадовиця у Twitter.
Канцлер Австрії Карл Негаммер також підтримав введення обмеження на ціни на енергореурси на рівні Євросоюзу, повідомляє Reuters.
В статті використано матеріали Reuters.
- Голос Америки
HIMARS замість драконів з "Гри престолів" - в США обговорюють контрнаступ України
Керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в понеділок в коментарі для Hromadske, що сили оборони України перейшли в наступ в деяких напрямках.
Під час брифінгу для преси вона підтвердила новину і закликала набратись терпіння. «Найголовніше, що треба знати: будь-яка військова операція потребує тиші. Те, що такий ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту, – це дуже неправильно. Наразі в умовах гібридної війни треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, мають провестися і мати логічне завершення. Тільки тоді вони будуть результативними. Новина є, вона всіх надихнула, далі треба набратися терпіння», – наводить Радіо Свободи слова Гуменюк.
"Попереду наш Херсон", - написав в Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Сергій Аксьонов, призначений Росією керівник Криму, однак, назвав новини про контрнаступ "українською пропагандою".
Наступ України включатиме як сухопутні, так і повітряні операції. Про такі очікування повідомив CNN в понеділок з посиланням на двох високопосадовців США.
CNN також вказав, що, за інморацією американських посадовців, Україна веде "формування" для наступу. Операція "формування" включає удари по збройних системах, пунктах управління, сховищах боєприпасів, що передує масштабному просуванню.
Колишній командувач сил НАТО адмірал (у відст.) Джеймс Ставрідіс вважає, що наступ українських сил "справді почнеться після Дня праці" (святкується у США в перший понеділок осені). "Вони знають, що світ прокидається після Дня праці і хочуть показати свою здатність йти в наступ".
В спілкуванні зі Ставрідісом в неділю ведучий NBC Чак Тодд провів паралелі між війною Росії проти України та подіями в серіалі "Гра престолів". У відповідь Ставрідіс продовжив паралель: "Якби вони могли отримати дракона і покликати Дракаріс і спепелити росіян, це б допомогло", - зауважив колишній посадовець.
"Чого має досгяниту українське військо до настання зими?" - запитав Тодд у Ставрідіса
"Те, чого вони мають досягнути - це і відбувається. Візьміть цю чудову зброю, яку ми їм даємо, хоч це і не дракони, а HIMARS, далкеобійні ракети, які можуть досягнути Чорноморського флоту", - наводить слова Ставрідіса Newsweek.
Світлана Моренець в статті для The Spectator також наголошує на ролі HIMARS в тому, щоб уможливити контрнаступ України. "Ці ракети, ключові для звільнення острова Зміїний, використовуються, щоб зруйнувати практично всі великі мости, що з'єднують російські війська в Херсоні з рештою окупаційних сил..." - пише вона.
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