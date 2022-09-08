Брифінг Голосу Америки. "Рамштайн-5". Деталі нової допомоги Україні
Брифінг Голосу Америки - наживо. США оголосили новий пакет допомоги Україні - говоримо про це та про інші результати засідання контактної групи у форматі "Рамштайн". Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
-
вересень 07, 2022
Брифінг Голосу Америки. США не визнають РФ спонсором тероризму. Чому?
-
вересень 06, 2022
Брифінг Голосу Америки.Волонтери в США збирають мільйони для України
-
-
-
-
вересень 01, 2022
Брифінг Голосу Америки. Крила надії. Документальний фільм.