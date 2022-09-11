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Труна з тілом Єлизавети II покинула Балморал
Труну з тілом британської королеви Єлизавети II в неділю вивезли із шотландського замку Балморал, де вона померла 8 вересня. Жалобний кортеж з кількох чорних автомобілів вирушив до Едінбурга.
У містах і селах на шляху кортежу люди виходять до дороги, щоб провести королеву в останню путь.
Дубова труна Єлизавети II покрита шотландським королівським штандартом. Він буде встановлений у Голірудхаус в Единбурзі. У неділю його перенесуть до собору святого Егідія, де відбудеться заупокійне богослужіння з участю членів королівської родини.
Протягом доби жителі Шотландії зможуть попрощатися із королевою у соборі. Потім труну перевезуть до Лондона.
Похорон після 4-денного прощання відбудеться 19 вересня у Вестмінстерському абатстві.
Новий король, старший син королеви Чарльз III, напередодні був проголошений в Лондоні монархом Радою престолонаслідування. У неділю таку ж церемонію провели у Канаді, Австралії та Новій Зеландії, колишніх британських домініонах. Главою цих країн, як і ще 10 країн Співдружності, залишається англійський монарх.
Єлизавета II панувала 70 років і залишила глибокий слід в історії Британії та всього світу. На її похорон, як очікується, приїдуть лідери багатьох країн світу.
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- Голос Америки
США відзначають 21 річницю терористичних нападів 11 вересня
У неділю у Пентагоні президент США Джо Байден виступив зі зверненням до американців з нагоди роковин терактів 11 вересня. Президент поклав вінок та вшанував пам'ять жертв трагедії. Під час урочистої церемонією, яка відбулась під зливою, Байден згадав «надзвичайнх американців», які віддали своє життя у найтемніші часи нації, повідомляє видання Washington Post.
«Ми ніколи не забудемо і ми ніколи не здамося. Наша відданість не допустити іншої атаки на Сполучені Штати не знає кінця», - сказав він.
«М винні вам, дуже, дуже винні», - звернувся президент до членів родин загиблих рятівників.
Віце-президент Камала Гарріс та її чоловік мали промови у Світовому торговому центрі у Нью-Йорку.
За традицією ніхто з політичних діячів не виступає на Граунд-Зіро.
У країні відбуваються численні пам'ятні заходи.
Перша леді Джилл Байден відвідала церемонію в Шенксвіллі, штат Пенсильванія, де один із викрадених Аль-Каїдою літаків упав після того, як пасажири та члени екіпажу спробували взяти штурмом кабіну пілотів.
Американці вшановують жертв 11 вересня: минають хвилини мовчання, зачитуються вголос імена загиблих, проводяться заходи, пов'язані з волонтерською роботою.
Пройшов уже 21 рік після смертоносної терористичної атаки на території США.
Родичі жертв, а також громадські та політичні діячі сьогодні збираються на місцях аварії літаків 11 вересня 2001 року.
Деякі родичі загиблих стурбовані тим, що в країні, яка певною мірою згуртувалась після терактів, відтоді стався великий розкол. Настільки федеральні правоохоронні та розвідувальні органи, які після 11 вересня були перебудовані на боротьбу з міжнародним тероризмом, тепер вважають не менш актуальною загрозу і внутрішнього екстремізму.
Президент Зеленський у день пам’яті жертв теракту в США 11 вересня 2001 року заявив, що Україна добре знає, що таке тероризм і щиро співчуває американському народу.
«Сьогодні вшановуємо пам’ять жертв терактів 11.09.2001. Цей день – один із найтрагічніших в історії США та світу. Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу. Тероризм – зло, якому не місце у сучасному світі», – написав Зеленський у твіттері в неділю.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Президент Латвії: «Заборона в’їзду для росіян – це механізм тиску на Росію»
Заборона в’їзду для громадян Росії в країни Балтії та Польщу – це не тільки питання безпеки цих країн, але й один з видів антиросійських санкцій, заявив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві сказав президент Латвії Егілс Левітс.
«Також морально не можна виправдовувати, що в той самий час, коли російська армія вбиває мирне населення в Україні, росіяни знаходяться в наших країнах», – пояснив президент Латвії.
Він нагадав: до ініціативи не пропускати громадян РФ через свої кордони, навіть при наявності чинної шенгенської візи, вже приєдналися Литва, Естонія і Польща. Незабаром відповідного рішення чекають також від Фінляндії.
Егілс Левітс не вважає таку заборону порушенням прав громадян РФ. А тим, хто заявляє про боротьбу з путінським режимом, пропонує отримувати статус біженця, а не їхати в європейські країни туристами.
«Росіяни, які дійсно зазнають репресій з боку державної влади, можуть подати заяву на притулок як біженці. У нас є закони про це, і, звичайно, як і всі громадяни інших країн, вони можуть претендувати на притулок», – наголосив Левітс.
12 вересня набере чинності скасування спрощеного візового режиму для в’їзду в ЄС громадянам Росії. З 19 вересня в’їзд для росіян закривають країни Балтії та Польща. Заборона стосується осіб, які подорожують з туристичними візами, і не поширюється на охочих відвідати країну для зустрічі з родичами та «з інших гуманітарних причин».
На тлі масштабного вторгнення РФ в Україну країни, які межують з Росією, зажадали від Європейської комісії вжити заходів для обмеження в’їзд російських туристів. Однак на зустрічі міністрів країн ЄС у Празі 1 вересня угоди досягти не вдалося, натомість Євросоюз домовився скасувати угоду про спрощений візовий режим з Росією. Це ускладнить видачу віз росіянам. Також візи подорожчають удвічі.
На практично повній забороні в’їзду росіян до ЄС наполягає Україна. Послідовна санкційна політика щодо Росії та візові обмеження для громадян цієї держави мають змусити країну відчути ціну війни, вважає президент Володимир Зеленський.
Війна в Україні – остання фаза остаточного розпаду Російської імперії – Епплбаум
Занепад Росії як імперії – неминучий, заявила в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві американська історик, письменниця і журналістка Енн Епплбаум.
За її словами, зараз через війну в Україні відбувається остання фаза довгого історичного процесу – остаточного розпаду Російської імперії.
Епплбаум пояснює, що імперські амбіції в росіян існують досі, хоча західні країни очікували, що вони відійдуть від них ще в 1990-х роках. І саме війна проти України може вплинути на людей в Росії.
«Я думаю, що єдине, що може справді спрацювати зараз, єдине, що дійсно змінить свідомість росіян, це якщо вони програють цю війну і якщо вони зрозуміють, що програли», – каже Епплбаум.
Історик зазначає: Росія не очікувала такого спротиву з боку українців, тому зараз їй доводиться вести війну, до якої вона не була готова. На користь України грає також те, що військові ЗСУ вмотивовані.
«Російські солдати воюють за гроші, вони воюють за якусь, можливо, ідею імперської величі, але вони не воюють за власні домівки і за те, у що вони глибоко вірять. А українські солдати вірять. І в цьому сенсі вони в певному сенсі борються більше як партизанський рух чи національно-визвольний рух, ніж як держава», – каже Епплбаум.
Вона нагадує: історично такі рухи найчастіше перемагають.
Станом на кінець серпня, за даними опитування «Левада-центру», 76% росіян підтримують дії російської армії, яка розв’язала війну проти України.
США можуть дозволити передачу літаків МіГ Україні – Гербст
Невдовзі Сполучені Штати можуть ухвалити позитивне рішення щодо передачі бойових літаків радянського зразка МіГ-29 Україні. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві заявив директор Євразійського центру Atlantic Council, експосол США в Україні Джон Гербст.
За словами дипломата, він з групою американських експертів наголошував на необхідності включення цих винищувачів в пакет військової допомоги для України ще з березня.
Гербст каже: раніше політика американської влади була «боязкою», тому жодних поставок авіації не було. Тепер ситуація може змінитися.
«Я думаю, що невдовзі може може бути позитивне рішення по МіГам, я чую про це. Тож я вважаю, що це хороший крок. Але раніше адміністрація знову була надто боязкою, щоб відправити МіГи, оскільки вважала, що це спровокує Росію», – зазначив Гербст.
Раніше США відмовили в передачі МіГів, однак дипломат нагадує: США вже змінювали позицію щодо озброєння, яке вона раніше не збиралася відправляти в Україну. Саме така ситуація цього разу склалася з радянськими літаками, впевнений Гербст.
«Це модель, яку ми бачили знову і знову: вони кажуть «ні», тому що бояться, а потім кажуть «так». Добре, що вони нарешті сказали «так». Але погано, що їм знадобилися місяці, щоб це сказати», – додав він.
Крім того, через деякий час можна очікувати, що США вирішить передати Україні американські винищувачі, вважає Джон Гербст. Однак таке рішення не буде швидким і може зайняти близько пів року.
«Я думаю, що врешті-решт ми побачимо, що Америка постачатиме свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16, але їм, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців, щоб ухвалити це рішення», – каже Гербст
Після російського вторгнення 24 лютого Україна, яка не є членом НАТО, звернулася до західних союзників із проханням надати їй бойові літаки на тлі повітряної переваги Росії у повномасштабній війні.
Серед обговорюваних варіантів, зокрема – передача Україні радянських МіГ-29, якими можуть керувати українські пілоти, в обмін на передачу країнам-власникам американських літаків-винищувачів F-16 чи інших сучасних літаків. Країнами-членами НАТО із наявністю на балансі МіГ-29 раніше називали Польщу, Словаччину та Болгарію.
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