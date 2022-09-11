Труна з тілом Єлизавети II покинула Балморал

Труну з тілом британської королеви Єлизавети II в неділю вивезли із шотландського замку Балморал, де вона померла 8 вересня. Жалобний кортеж з кількох чорних автомобілів вирушив до Едінбурга.

У містах і селах на шляху кортежу люди виходять до дороги, щоб провести королеву в останню путь.

Дубова труна Єлизавети II покрита шотландським королівським штандартом. Він буде встановлений у Голірудхаус в Единбурзі. У неділю його перенесуть до собору святого Егідія, де відбудеться заупокійне богослужіння з участю членів королівської родини.

Протягом доби жителі Шотландії зможуть попрощатися із королевою у соборі. Потім труну перевезуть до Лондона.

Похорон після 4-денного прощання відбудеться 19 вересня у Вестмінстерському абатстві.

Новий король, старший син королеви Чарльз III, напередодні був проголошений в Лондоні монархом Радою престолонаслідування. У неділю таку ж церемонію провели у Канаді, Австралії та Новій Зеландії, колишніх британських домініонах. Главою цих країн, як і ще 10 країн Співдружності, залишається англійський монарх.

Єлизавета II панувала 70 років і залишила глибокий слід в історії Британії та всього світу. На її похорон, як очікується, приїдуть лідери багатьох країн світу.