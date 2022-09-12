«Ми долучимося до намагань замінити російський газ у Європі», каже Ізраїль

Ізраїльський прем’єр-міністр Яїр Лапід заявив, що Ізраїль сподівається з наступного року експортувати природній газ до Європи на тлі намагань європейців зменшити залежність від російського газу.

Яїр Лапід також повідомив у Берліні на прес-конференції з німецьким канцлером Олафом Шольцем, що його країна братиме участь у розбудові систем протиповітряної оборони Німеччини в межах розширення військових потужностей оголошених німецьким урядом після лютневого вторгнення Росії в Україну.

«Ми з канцлером досить багато обговорювали енергію і потребу співпраці в енергетиці. Ізраїль, як ви сказали, напевне зможе експортувати газ до Європи, сподіваюся наступного року. Ми долучимося до намагань замінити російський газ у Європі», - сказав ізраїльський урядовець.

Ізраїль став важливим видобувником та експортером газу після відкриття значних покладів на шельфі Середземного моря.

У червні Ізраїльський уряд підписав домовленості з ЄС і Єгиптом про співпрацю у транспортуванні газу до Європи.

Йдеться про зріджений газ а також про проект спорудження морського трубопроводу до Кіпру, Греції та Італії.

Протиракетна система Arrow 3

Яїр Лапід сказав, що Ізраїль може продати Німеччині систему протиракетної оборони Arrow 3 (Стріла 3).

Олаф Шольц після нападу Росії на Україну повідомив про різке збільшення військових витрат Німеччини і зокрема говорив про придбання систем протиповітряної оборони.

Німеччина також оголосила, що надає Україні свої системи протиповітряної оборони Iris T і вже передала українській армії низку самохідних зенітних установок Gepard.

Ізраїль засудив російський напад на Україну, але не називає себе постачальником зброї Україні, як вважають, з огляду на інтереси, пов’язані з Росією на Близькому сході, де росіяни зберігають військову присутність в Сирії.

Натомість Ізраїль надавав Україні гуманітарну допомогу і спорядження, зокрема шоломи, бронежилети, протигази й системи фільтрування повітря.

Агентство Reuters повідомляє, що система Arrow 3 передбачає можливість безпечного знищення балістичних ракет зокрема з ядерних, біологічними чи хімічними боєголовками на великих висотах.

Дивіться також: