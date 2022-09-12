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«Ми долучимося до намагань замінити російський газ у Європі», каже Ізраїль
Ізраїльський прем’єр-міністр Яїр Лапід заявив, що Ізраїль сподівається з наступного року експортувати природній газ до Європи на тлі намагань європейців зменшити залежність від російського газу.
Яїр Лапід також повідомив у Берліні на прес-конференції з німецьким канцлером Олафом Шольцем, що його країна братиме участь у розбудові систем протиповітряної оборони Німеччини в межах розширення військових потужностей оголошених німецьким урядом після лютневого вторгнення Росії в Україну.
«Ми з канцлером досить багато обговорювали енергію і потребу співпраці в енергетиці. Ізраїль, як ви сказали, напевне зможе експортувати газ до Європи, сподіваюся наступного року. Ми долучимося до намагань замінити російський газ у Європі», - сказав ізраїльський урядовець.
Ізраїль став важливим видобувником та експортером газу після відкриття значних покладів на шельфі Середземного моря.
У червні Ізраїльський уряд підписав домовленості з ЄС і Єгиптом про співпрацю у транспортуванні газу до Європи.
Йдеться про зріджений газ а також про проект спорудження морського трубопроводу до Кіпру, Греції та Італії.
Протиракетна система Arrow 3
Яїр Лапід сказав, що Ізраїль може продати Німеччині систему протиракетної оборони Arrow 3 (Стріла 3).
Олаф Шольц після нападу Росії на Україну повідомив про різке збільшення військових витрат Німеччини і зокрема говорив про придбання систем протиповітряної оборони.
Німеччина також оголосила, що надає Україні свої системи протиповітряної оборони Iris T і вже передала українській армії низку самохідних зенітних установок Gepard.
Ізраїль засудив російський напад на Україну, але не називає себе постачальником зброї Україні, як вважають, з огляду на інтереси, пов’язані з Росією на Близькому сході, де росіяни зберігають військову присутність в Сирії.
Натомість Ізраїль надавав Україні гуманітарну допомогу і спорядження, зокрема шоломи, бронежилети, протигази й системи фільтрування повітря.
Агентство Reuters повідомляє, що система Arrow 3 передбачає можливість безпечного знищення балістичних ракет зокрема з ядерних, біологічними чи хімічними боєголовками на великих висотах.
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- Голос Америки
Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна відбудеться на тлі зміни ходу війни РФ в Україні
Вперше за два роки китайський лідер Сі Цзіньпін планує міжнародну подорож. Цього тижня він відвідає Середню Азію і, за повідомленням Кремля, зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним в Узбекистані на саміті Шанхайської організації співпраці.
За оцінкою автора книги про Сі Цзіньпіна Джорджа Магнуса, яку наводить Reuters, цією зустріччю Сі хоче показати єдність з Росією проти Заходу, однак його турбуватиме наявність такої коаліції на майбутнє, через зміни у ході війни в Україні.
"Якщо ситуація на полі бою в Україні така ж важка для Росії, як видається, це створить серйозні дилеми для Китаю", - погоджується і американський аналітик Гел Брендс з університету Джонса Гопкінса.
У серії твітів він припускає - якщо ситуація далі погіршиться, Росія змушена буде просити допомоги у Китаю, і "якщо Пекін не знайде можливості надати таку підтримку, напруга в китайсько-російському партнерстві, ймовірно, зросте швидше, ніж уявляють собі багато аналітиків".
"Китай наразі не готовий платити матеріальну ціну, щоб допомогти Росії (це свідчить, що зв'язок слабший, ніж вважається) і, ймовірно, курс не зміниться і тепер", - твітує аналітик Інституту технологій в Массачусетсі Тейлор Фревел.
Bloomberg вказує на те, що візит китайського лідера підтримає вплив Китаю в регіоні Середньої Азії. Війна в Україні змінила "червоні лінії" в Середній Азії, пише видання і вказує, що тепер Казахстан надає підтримку Україні, а візит Сі Цзіньпіна до цієї країни в середу продемонструє, що "у країни є ще один потужний сусід" - Китай.
Китай не засудив російську війну в Україні а також не приєднався до режиму санкцій, однак, наразі немає повідомлень і про збройну допомогу, яка б могла надходити до Росії з Китаю.
На тлі санкцій, торгівля між двома країнами зросла майже на третину за останні сім місяців, пише Reuters. Bloomberg вбачає в цьому збільшення економічної залежності Росії від Китаю, який імпортує більше російської продукції, допомагаючи РФ зменшити вплив санкцій.
Заяви з осудом санкційного режиму прозвучали під час візиту китайського законодавця Лі Жанжу до Росії минулого тижня, повідомляють китайські ЗМІ.
Візит Сі Цзіньпіна відбудеться перед важливою подією для керівника Китаю. За очікуваннями, 15 жовтня на засіданні китайської Компартії, Сі заявить про третій 5-річний термін правління, що суперечить усталеним правилам.
МАГАТЕ: Україна та Росія зацікавлені у створенні безпечної зони навколо ЗАЕС
ВІДЕНЬ, 12 вересня (Reuters) – Україна та Росія зацікавлені у пропозиції агенції ООН з нагляду за ядерною безпекою (МАГАТЕ) створити зону безпеки навколо Запорізької АЕС, заявив у понеділок голова спостережного органу Рафаель Гроссі. Він описав це як припинення вогню.
Росія та Україна звинувачують одна одну в обстрілі території найбільшої в Європі атомної електростанції, яка призвела до пошкодження будівель поблизу її шести реакторів і ризику ядерної катастрофи, в тому числі через руйнування ліній електропередач, які необхідні для охолодження палива в реакторах, навіть попри те, що їх усіх вимкнено.
Гроссі закликав як до негайного припинення обстрілів, так і до створення формалізованої "зони ядерної безпеки" навколо АЕС.
"Я бачив ознаки того, що вони зацікавлені в цій угоді, - сказав він на прес-конференції, відповідаючи на питання про хід переговорів з Росією та Україною щодо зони. - Я бачу дві сторони, які взаємодіють з нами, які ставлять запитання, багато питань”.
Питання, що обговорюються, включають радіус зони та роль персоналу МАГАТЕ, сказав Гроссі. Двоє представників МАГАТЕ наразі працюють на станції і забезпечують, за словми агентства, постійну присутність там.
Відповідаючи на запитання, чи пропонує він припинити вогонь, але не вивести все військове обладнання чи персонал, Гроссі відповів, що його пропозиція включає припинення вогню.
"Це включає в себе це. Це може включати інші речі, - сказав він, додавши, - по суті, це зобов’язання, що жодні військові дії не будуть націлюватись, чи мати на меті станцію або периметр, який може вплинути на її нормальну роботу. Це те, чого ми очікуємо".
- Голос Америки
США засуджують обстріли інфраструктури України, а експерти захоплюються роботою українських ремонтників
Об'єкти української критично важливої інфрастуктури постраждали внаслідок обстрілів, що призвело до знеструмлення значних частин території в неділю. "Терористичною тактикою" та "актом відчаю, через надзвичайні втрати Росії та відходу на сході України", назвав обстріли речник МЗС Олег Ніколенко.
Обстріли української інфраструктури засудили США. "Ми засуджуємо авіаудари Росії по критично важливій інфраструктурі України, які залишили тисячі мирних жителів без світла та чистої води. Ми разом з Україною у її протидії російській агресії", - заявив речник Держдепу Нед Прайс.
"Очевидна відповідь Росії на звільнення Україною міст і сіл на сході: запуски ракет з метою знищення критично важливої цивільної інфраструктури", - твітує посол США в Україні Бріджит Брінк.
Український президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що українці готові пережити складнощі у боротьбі проти російської агресії.
"Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство", – сказав Зеленський.
Електропостачання, що постраждало після обстрілів, відновлене у Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях, і на 80% - в Харківській області, повідомили очільники місцевих адміністрацій у понеділок.
Експерти на Заході відзначили роботу ремонтників.
"Надзвичайною" назвала здатність українців забезпечити роботу базових послуг експертка Інституту американського підприємництва Елізабет Брау. Після війни, додає аналітик у Twitter, українські залізничники та працівники електропостачання та ЖКГ "мають давати уроки кризового реагування колегам у Європі".
Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес погодився з такою оцінкою і у твіті порівняв стійкість суспільства, "відчуття власної національної ідентичності" України з Австралією та Новою Зеландією після Першої світової війни.
Росія заперечує, що вона навмисно обстрілює цивільні об'єкти.
Росія переслідує противників війни – Рада ООН з прав людини
Російська влада переслідує противників війни в Україні та вживає подальших заходів щодо обмеження свободи зборів та слова, заявила виконувачка обов’язків верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини Нада Аль-Нашіф.
У Женеві у понеділок відкрилася чергова сесія Ради. Росію було виключено з її складу більшістю голосів після початку масшатбного вторгнення в Україну.
«У Російській Федерації переслідування та обмежувальні заходи та репресії проти людей, які висловлюють незгоду з війною в Україні, підривають дію конституційно гарантованих основних свобод, включаючи право на свободу зборів, спілок та висловлювання думки», – сказала Аль-Нашіф. Також вона зазначила, що російська влада порушує право на вільний доступ до інформації, чинить тиск на журналістів, запроваджуючи цензуру та блокуючи доступ до сайтів.
Низка правозахисних організацій раніше закликали Раду ухвалити резолюцію з вимогою створити незалежний орган із розслідування порушень прав людини в Росії.
З початку широкомасштабного вторгнення в Україну в Росії було затримано понад 16 тисяч учасників антивоєнних протестів. Складено понад 3 тисячі протоколів за адміністративною статтею про дискредитацію армії, порушено понад 100 кримінальних справ за статтею про так звані військові фейки. Десятки людей, у тому числі відомі політики Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин, опинилися за цією статтею за ґратами. Обидві статті з’явилися у законодавстві невдовзі після початку війни. Заблоковано тисячі сайтів.
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