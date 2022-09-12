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NORAD виявив два російські літаки над Аляскою
Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що виявило і ідентифікувало два російські патрульні літаки ВМС над Аляскою.
11 вересня літаки "залишались в міжнародному повітряному просторі і не входили до суверенного повітряного простору США чи Канади", йдеться в твіті командування.
Подібні перельоти фіксувались і в серпні.
Минулого місяця під час візиту генсекретаря НАТО до Канади, прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що Росія становить "все більше занепокоєння" для регіону.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільного звернення до преси з Канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо в Альберті, Канада наприкінці серпня додав: "Росія створила нове Арктичне командування, відкрила сотні нових та колишніх радянських арктичних військових об'єктів, включаючи летовища. Також глибоководні порти. Росія також використовує регіон для тестування багатьох нових і інноваційних збройних систем".
США оголосили про намір призначити посла з особливих доручень з питань Арктики. Більш високий рівень дипломатичного долучення США в Африці сприятиме захисту "наших національних безпекових та економічних інтересів в регіоні, подоланню зміни клімату, розбудови стійкого розвитку та інвестицій в регіоні та просування співпраці з арктичними країнами, союзниками та партнерами", йдеться у повідомленні Держдепу.
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Король Чарльз звернувся до обох палат британського парламенту
Король Великої Британії Чарльз у понеділок вперше виступив перед обома палатами парламенту як монарх королівства.
Його коротке звернення до приблизно 1000 законодавців та їхніх гостей у залі Вестмінстер в Лондоні прозвучало після того, як законодавці висловили свої співчуття у зв’язку зі смертю його матері, королеви Єлизавети.
Чарльз і Камілла, королева-консорт прбудуть до Единбурга в понеділок, де король разом із братами та сестрами візьме участь в урочистій процесії перенесенн труни матері з палацу Холірудхаус, офіційної резиденції британського монарха в Шотландії, до собора Св. Джайлза.
Тіло Єлизавети лежатиме в соборі, де публіка матиме право віддати шану.
У неділю її труну доставили із замку Балморал, де вона померла в четвер, до Единбурга.
Катафалк у супроводі королівських чиновників і співробітників служби безпеки покинув замок Балморал незадовго до полудня неділі.
Балморал
Колона повільно йшла через величні шотландські пагорби, ландшафт, який любила покійна монарх і де вона провела останні тижні життя. У минулі роки королеву часто бачили в цих віддалених шотландських селах, коли вона проживала в замку Балморал, регіоні, який вона любила, і де їй відповідали взаємністю.
Мешканці зібралися на узбіччі, щоб востаннє побачити її та попрощатися. Тиша говорила про шок, який досі відчувається після її смерті, і про те, з якою повагою ставилися до покійної королеви в громадах всієї Британії.
Деякі глядачі кидали квіти, коли катафалк проїжджав повз; багато хто плакав. Коли колона продовжила рух на південь, пролунали легкі оплески.
Емоційне прощання
«Ми знали (її) все наше життя. Отже, це була єдина незмінна річ у всьому нашому житті — королева», — сказала Стефані Кук, жителька села Баллатер, неподалік від Балморала.
Після шестигодинної подорожі катафалк перетнув річку Форт у напрямку столиці Шотландії Единбурга. Уздовж Королівської милі шотландської столиці тисячі людей чекали, щоб побачити кортеж.
Фіона Моффат приїхала з Глазго, щоб побачити цей момент. Вона стримувала сльози, описуючи свої емоції.
«Дуже історичний момент. Я просто втратила дар мови. Вона була чудовою жінкою. Чудовою матір’ю, бабусею. Вона добре вопоралась. Я дуже нею пишаюся», — сказала Моффат Associated Press.
Елейн Робертсон, яка відвідала Единбург зі свого дому в Ейрі на західному узбережжі Шотландії, також була в сльозах. "Я думаю, що просто важливо бути тут, просто важливо попрощатися, - сказала вона. - Вона була на троні протягом тривалого часу. Тож так, це багато значить”.
У вівторок тіло королеви буде доставлено літаком до Лондона.
Спочатку її доставлять до Букінгемського палацу, а потім публічною процесією на чолі з сином Єлизавети, королем Чарльзом III, передадуть до Вестмінстерської зали 11 століття, де вона лежатиме протягом чотирьох днів. Зал буде відкрито для відвідувачів 23 години на добу. Його охоронятимуть королівські солдати.
Очікується, що десятки тисяч людей приїдуть до Вестмінстера, щоб віддати шану.
«Вона була взірцевим главою держави з точки зору відданості своєму народу та своїй роботі, — сказав королівський історик і автор Роберт Лейсі. - Я думаю, варто пам’тати і це видно в цих зібрання людей і виявах емоцій - це вплив, який британська монархія має на емоції людей у Британії», — сказала Лейсі Associated Press.
Похорони заплановані на 19 вересня у Вестмінстерському абатстві. Потім труну доправлять до Віндзора, де в квітні 2021 року поховали чоловіка королеви, принца Філіпа.
Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна відбудеться на тлі зміни ходу війни РФ в Україні
Вперше за два роки китайський лідер Сі Цзіньпін планує міжнародну подорож. Цього тижня він відвідає Середню Азію і, за повідомленням Кремля, зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним в Узбекистані на саміті Шанхайської організації співпраці.
За оцінкою автора книги про Сі Цзіньпіна Джорджа Магнуса, яку наводить Reuters, цією зустріччю Сі хоче показати єдність з Росією проти Заходу, однак його турбуватиме наявність такої коаліції на майбутнє, через зміни у ході війни в Україні.
"Якщо ситуація на полі бою в Україні така ж важка для Росії, як видається, це створить серйозні дилеми для Китаю", - погоджується і американський аналітик Гел Брендс з університету Джонса Гопкінса.
У серії твітів він припускає - якщо ситуація далі погіршиться, Росія змушена буде просити допомоги у Китаю, і "якщо Пекін не знайде можливості надати таку підтримку, напруга в китайсько-російському партнерстві, ймовірно, зросте швидше, ніж уявляють собі багато аналітиків".
"Китай наразі не готовий платити матеріальну ціну, щоб допомогти Росії (це свідчить, що зв'язок слабший, ніж вважається) і, ймовірно, курс не зміниться і тепер", - твітує аналітик Інституту технологій в Массачусетсі Тейлор Фревел.
Bloomberg вказує на те, що візит китайського лідера підтримає вплив Китаю в регіоні Середньої Азії. Війна в Україні змінила "червоні лінії" в Середній Азії, пише видання і вказує, що тепер Казахстан надає підтримку Україні, а візит Сі Цзіньпіна до цієї країни в середу продемонструє, що "у країни є ще один потужний сусід" - Китай.
Китай не засудив російську війну в Україні а також не приєднався до режиму санкцій, однак, наразі немає повідомлень і про збройну допомогу, яка б могла надходити до Росії з Китаю.
На тлі санкцій, торгівля між двома країнами зросла майже на третину за останні сім місяців, пише Reuters. Bloomberg вбачає в цьому збільшення економічної залежності Росії від Китаю, який імпортує більше російської продукції, допомагаючи РФ зменшити вплив санкцій.
Заяви з осудом санкційного режиму прозвучали під час візиту китайського законодавця Лі Жанжу до Росії минулого тижня, повідомляють китайські ЗМІ.
Візит Сі Цзіньпіна відбудеться перед важливою подією для керівника Китаю. За очікуваннями, 15 жовтня на засіданні китайської Компартії, Сі заявить про третій 5-річний термін правління, що суперечить усталеним правилам.
«Ми долучимося до намагань замінити російський газ у Європі», каже Ізраїль
Ізраїльський прем’єр-міністр Яїр Лапід заявив, що Ізраїль сподівається з наступного року експортувати природній газ до Європи на тлі намагань європейців зменшити залежність від російського газу.
Яїр Лапід також повідомив у Берліні на прес-конференції з німецьким канцлером Олафом Шольцем, що його країна братиме участь у розбудові систем протиповітряної оборони Німеччини в межах розширення військових потужностей оголошених німецьким урядом після лютневого вторгнення Росії в Україну.
«Ми з канцлером досить багато обговорювали енергію і потребу співпраці в енергетиці. Ізраїль, як ви сказали, напевне зможе експортувати газ до Європи, сподіваюся наступного року. Ми долучимося до намагань замінити російський газ у Європі», - сказав ізраїльський урядовець.
Ізраїль став важливим видобувником та експортером газу після відкриття значних покладів на шельфі Середземного моря.
У червні Ізраїльський уряд підписав домовленості з ЄС і Єгиптом про співпрацю у транспортуванні газу до Європи.
Йдеться про зріджений газ а також про проект спорудження морського трубопроводу до Кіпру, Греції та Італії.
Протиракетна система Arrow 3
Яїр Лапід сказав, що Ізраїль може продати Німеччині систему протиракетної оборони Arrow 3 (Стріла 3).
Олаф Шольц після нападу Росії на Україну повідомив про різке збільшення військових витрат Німеччини і зокрема говорив про придбання систем протиповітряної оборони.
Німеччина також оголосила, що надає Україні свої системи протиповітряної оборони Iris T і вже передала українській армії низку самохідних зенітних установок Gepard.
Ізраїль засудив російський напад на Україну, але не називає себе постачальником зброї Україні, як вважають, з огляду на інтереси, пов’язані з Росією на Близькому сході, де росіяни зберігають військову присутність в Сирії.
Натомість Ізраїль надавав Україні гуманітарну допомогу і спорядження, зокрема шоломи, бронежилети, протигази й системи фільтрування повітря.
Агентство Reuters повідомляє, що система Arrow 3 передбачає можливість безпечного знищення балістичних ракет зокрема з ядерних, біологічними чи хімічними боєголовками на великих висотах.
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МАГАТЕ: Україна та Росія зацікавлені у створенні безпечної зони навколо ЗАЕС
ВІДЕНЬ, 12 вересня (Reuters) – Україна та Росія зацікавлені у пропозиції агенції ООН з нагляду за ядерною безпекою (МАГАТЕ) створити зону безпеки навколо Запорізької АЕС, заявив у понеділок голова спостережного органу Рафаель Гроссі. Він описав це як припинення вогню.
Росія та Україна звинувачують одна одну в обстрілі території найбільшої в Європі атомної електростанції, яка призвела до пошкодження будівель поблизу її шести реакторів і ризику ядерної катастрофи, в тому числі через руйнування ліній електропередач, які необхідні для охолодження палива в реакторах, навіть попри те, що їх усіх вимкнено.
Гроссі закликав як до негайного припинення обстрілів, так і до створення формалізованої "зони ядерної безпеки" навколо АЕС.
"Я бачив ознаки того, що вони зацікавлені в цій угоді, - сказав він на прес-конференції, відповідаючи на питання про хід переговорів з Росією та Україною щодо зони. - Я бачу дві сторони, які взаємодіють з нами, які ставлять запитання, багато питань”.
Питання, що обговорюються, включають радіус зони та роль персоналу МАГАТЕ, сказав Гроссі. Двоє представників МАГАТЕ наразі працюють на станції і забезпечують, за словми агентства, постійну присутність там.
Відповідаючи на запитання, чи пропонує він припинити вогонь, але не вивести все військове обладнання чи персонал, Гроссі відповів, що його пропозиція включає припинення вогню.
"Це включає в себе це. Це може включати інші речі, - сказав він, додавши, - по суті, це зобов’язання, що жодні військові дії не будуть націлюватись, чи мати на меті станцію або периметр, який може вплинути на її нормальну роботу. Це те, чого ми очікуємо".
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