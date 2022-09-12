Час-Тайм. Контрнаступ ЗСУ – оцінки зі США. Як це вплине на допомогу?

Які інструменти має Вашингтон, аби покарати Росію за практику "фільтраційних таборів" та примусових переселень українців – інтерв’ю із заступником речника Держдепу США Ведантом Пателом. Професор політичних наук Олександр Мотиль: як Україна має розвиватись в майбутньому, щоб не допустити нових воєн з боку Росії. Чимало болгар відгукнулися на потреби тимчасово переміщених осіб з України: репортаж із болгарської столиці.
Випуски
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вересень 09, 2022
Час-Тайм. Контрнаступ України – міністр оборони США дав оцінку
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вересень 07, 2022
Час-Тайм. В Конгресі США закликають посилити допомогу Україні
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вересень 06, 2022
Білий дім пояснив чому не визнає РФ спонсором тероризму. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 05, 2022
Час-Тайм. Що для України означатиме обрання Ліз Трасс?
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вересень 02, 2022
Час-Тайм. Додаткові $11.7 млрд для України просить Байден