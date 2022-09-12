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Час-Тайм. Контрнаступ ЗСУ – оцінки зі США. Як це вплине на допомогу?

Час-Тайм. Контрнаступ ЗСУ – оцінки зі США. Як це вплине на допомогу?
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Час-Тайм. Контрнаступ ЗСУ – оцінки зі США. Як це вплине на допомогу?

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В ефірі Час-Тайм. Контрнаступ ЗСУ активно коментують в США: реакції Білого дому та американських законодавців, оцінки експертів. Чи вплине це на швидкість на інтенсивність західної допомоги?

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