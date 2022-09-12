Час-Тайм. Контрнаступ ЗСУ – оцінки зі США. Як це вплине на допомогу?

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Які інструменти має Вашингтон, аби покарати Росію за практику "фільтраційних таборів" та примусових переселень українців – інтерв’ю із заступником речника Держдепу США Ведантом Пателом. Професор політичних наук Олександр Мотиль: як Україна має розвиватись в майбутньому, щоб не допустити нових воєн з боку Росії. Чимало болгар відгукнулися на потреби тимчасово переміщених осіб з України: репортаж із болгарської столиці.