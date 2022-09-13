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Час-Time

Час-Тайм. Держдеп США, Пентагон коментують український контрнаступ

Час-Тайм. Держдеп США, Пентагон коментують український контрнаступ
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Час-Тайм. Держдеп США, Пентагон коментують український контрнаступ

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В ефірі Час-Тайм. США можуть надати новий пакет військової допомоги Україні вже в наступні кілька днів - Джон Кірбі. Військова допомога - лише один із чинників, який допоміг українцям здійснити ефективний контрнаступ - Ентоні Блінкен. Але найперше - це результат сміливості самих українців.

Чи готові європейські країни збільшити свої зусилля щодо військової допомоги Україні? Як американські експерти-ядерники оцінюють ситуацію на ЗАЕС. Зустрічали українських військових зі сльозами радості: перші кадри зі звільненої Балаклії, свідчення місцевих мешканців. Зоя Литвин - про премію сміливих жінок, знайомство із Гілларі Клінтон та виклики освітнього фронту – інтерв’ю.

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