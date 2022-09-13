Час-Тайм. Держдеп США, Пентагон коментують український контрнаступ

В ефірі Час-Тайм. США можуть надати новий пакет військової допомоги Україні вже в наступні кілька днів - Джон Кірбі. Військова допомога - лише один із чинників, який допоміг українцям здійснити ефективний контрнаступ - Ентоні Блінкен. Але найперше - це результат сміливості самих українців.