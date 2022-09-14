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Студія Вашингтон

ЗАЕС. Як ситуацію оцінюють американські експерти. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

ЗАЕС. Як ситуацію оцінюють американські експерти. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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ЗАЕС. Як ситуацію оцінюють американські експерти. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що на Запорізькій атомній електростанції відновили другу резервну лінію електропередачі. 9 вересня через обстріли ЗАЕС від’єднали від енергосистеми України. Єдиний – шостий - енергоблок працював на мінімальній потужності, забезпечуючи потреби станції. 10 вересня роботу однієї лінії електроживлення відновили, що дозволило персоналу розпочати повну зупинку останнього енергоблока. Чому ядерники пішли на цей крок та коли довкола станції буде створена демілітаризована зона?

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