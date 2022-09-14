Як виявляти порушників нафтових санкцій проти Росії, роз'яснив перевізникам уряд США

Міністерство фінансів США видало роз'яснення для морських перевізників про те, як виявляти порушників санкційного режиму і не дозволити Росії отримувати надприбутки від продажу нафти.

Країни "Групи Семи", ЄС та США з 5 грудня планують заборонити надавати послуги транспортування морських поставок російської нафти, якщо ціна на неї перевищуватиме певну межу. Відповідна заборона для російських нафтопродуктів вступить в силу 3 лютого. Про введення такої "цінової стелі" заявили міністри фінансів країн G7 на початку місяця.

"Цінова стеля", за задумом, дозволить обмежити надходження уряду Росії від продажу нафти, після війни, яку та розв'язала в Україні, але одночасно і збережуть надійні поставки російської нафти на світовий ринок і зменшать ціни на енергоресурси.

У новому роз'ясненні Мінфін США рекомендує морським перевізникам дивитись на 6 факторів, які можуть свідчити, що Росія намагається постачати нафту в обхід таких санкцій.

- Оманливі практики, такі як маніпулювання системами автоматичної ідентифікації кораблів, підробка документів, тощо.

- Відмова, або небажання розкривати інформацію щодо ціни.

- Незвично гарні умови оплати, або наполягання на застосуванні непрозорих чи заплутаних механізмів оплати.

- Свідчення маніпуляції документами, такі як розбіжності в типі вантажу, вазі тощо;

-Робота новостворених компаній чи посередників, зазвичай, зареєстрованих у високоризикових юрисдикціях.

-Незвичні шяхи поставок.

Росія, вважають в Міністерстві фінансів США, не зможе швидко пристосуватись до заборони, і будь-які збої в поставках стануть дуже витратними для РФ, адже вона не має достатніх нафтосховищ, а через санкції не матиме доступу до відповідного устаткування, що дозволяє регулювати видобуток нафти, пише компанія Lesology.

США та Велика Британія повністю заборонили поставки російської нафти, ЄС планує це зробити в грудні, однак Індія, Китай та Туреччина наростили імпорт нафти з Росії.

Міжнародна енергетична асоціація пргонозує, що ембарго ЄС на російську нафту, доставлену морем, що вводиться з 5 грудня, зменшить попит на нафту, а заборона ЄС на морські перевезення російської нафти до тих країн, які не виконують обмеження пропоновані G7, призведе до переведення нафти на інші ринки.

Таким чином, в другій половині року, прогнозують аналітики, на ринку нафти буде надлишок пропозиції, а в наступному році - ринок збалансується.