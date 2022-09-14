Час-Тайм. Байден – про контрнаступ ЗСУ. Ініціативи в Сенаті щодо України

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Сенатори Ричард Блументаль і Ліндсі Грем представили новий законопроект у Сенаті, мета якого - визначити Росію "державою-спонсором тероризму". Зброя для України: в Маямі влада викуповує непотрібні пістолети і рушниці у своїх громадян, щоб передати їх на озброєння українців. Як українці з Колорадо допомагають Батьківщині, і хто жертвує на потреби України. Репортаж з київського пологового будинку, який у розпал атаки на Київ окрім основної функції слугував ще й бомбосховищем. Історія двох братів з Одещини, які вижили після того, як російські ракети зруйнували увесь під’їзд їхнього будинку. Українські школярки створили застосунок для дітей-біженців.