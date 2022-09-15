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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Коли Україна може отримати нове фінансування від МВФ?

Брифінг Голосу Америки. Коли Україна може отримати нове фінансування від МВФ?
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Брифінг Голосу Америки. Коли Україна може отримати нове фінансування від МВФ?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Коли Україна може отримати нове фінансування від МВФ? - підсумки прес-конфренеції у прямому включенні. Сенатор Грем і конгресмен Кінзінгер коментують майбутнє допомоги Україні. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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