Брифінг Голосу Америки. Коли Україна може отримати нове фінансування від МВФ?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Коли Україна може отримати нове фінансування від МВФ? - підсумки прес-конфренеції у прямому включенні. Сенатор Грем і конгресмен Кінзінгер коментують майбутнє допомоги Україні. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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