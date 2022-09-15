Додаткові санкції США проти РФ. Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна.ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США запроваджують додаткові санкції проти Росії за її війну в Україні. Путін зустрівся із очільником Китаю Сі Цзіньпінем – реакції, коментарі, висновки оглядачів. “Тайра” розповіла в Конгресі про російський полон. Ексклюзивне інтерв’ю з Юлією Паєвською: про те, що таке російський полон, як пройти через тортури та вижити, а також що українська волонтерка відчувала, коли їй повідомили, що її везуть на обмін. Знайти роботу в США: українські переселенці в Каліфорнії діляться досвідом пошуку праці. Як українці шукають роботу у Польщі та впливають на економіку країни.