Додаткові санкції США проти РФ. Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна.ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США запроваджують додаткові санкції проти Росії за її війну в Україні. Путін зустрівся із очільником Китаю Сі Цзіньпінем – реакції, коментарі, висновки оглядачів. “Тайра” розповіла в Конгресі про російський полон. Ексклюзивне інтерв’ю з Юлією Паєвською: про те, що таке російський полон, як пройти через тортури та вижити, а також що українська волонтерка відчувала, коли їй повідомили, що її везуть на обмін. Знайти роботу в США: українські переселенці в Каліфорнії діляться досвідом пошуку праці. Як українці шукають роботу у Польщі та впливають на економіку країни.
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