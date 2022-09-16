США надсилають допомогу для контрнаступу України. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Деталі нового пакету допомоги США на суму 600 мільйонів доларів. У Вашингтоні передбачають місяці інтенсивних боїв та не тиснуть на Київ щодо переговорів. Конгресмени від обох партій боротимуться за визнання Росії державою-спонсором тероризму – інтерв’ю. Справа українського журналіста Владислава Єсипенка, який вже півтора роки перебуває за гратами в анексованому Криму. Як війна вплинула на ситуацію всередині Білорусі та на білорусько-українські відносини? Як переселенці із Бахмута переживають війну у Кіровоградській області. Лінда Томас-Грінфілд та шеф-кухар-благодійник Хосе Андрес відвідали у пятницю український ресторан "Веселка". Український Тризуб - на американському арт-фестивалі Burning Man.