США надсилають допомогу для контрнаступу України. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Деталі нового пакету допомоги США на суму 600 мільйонів доларів. У Вашингтоні передбачають місяці інтенсивних боїв та не тиснуть на Київ щодо переговорів. Конгресмени від обох партій боротимуться за визнання Росії державою-спонсором тероризму – інтерв’ю. Справа українського журналіста Владислава Єсипенка, який вже півтора роки перебуває за гратами в анексованому Криму. Як війна вплинула на ситуацію всередині Білорусі та на білорусько-українські відносини? Як переселенці із Бахмута переживають війну у Кіровоградській області. Лінда Томас-Грінфілд та шеф-кухар-благодійник Хосе Андрес відвідали у пятницю український ресторан "Веселка". Український Тризуб - на американському арт-фестивалі Burning Man.
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вересень 15, 2022
Додаткові санкції США проти РФ. Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна.ЧАС-ТАЙМ
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вересень 14, 2022
Час-Тайм. Байден – про контрнаступ ЗСУ. Ініціативи в Сенаті щодо України
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вересень 13, 2022
Час-Тайм. Держдеп США, Пентагон коментують український контрнаступ
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вересень 12, 2022
Час-Тайм. Контрнаступ ЗСУ – оцінки зі США. Як це вплине на допомогу?
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вересень 09, 2022
Час-Тайм. Контрнаступ України – міністр оборони США дав оцінку
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