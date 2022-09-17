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ЗАЕС відновила живлення від української електромережі – МАГАТЕ
Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову отримує електроенергію від української мережі, заявили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).
«Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені», – йдеться у повідомленні.
У МАГАТЕ нагадують, що після того, як два тижні тому ЗАЕС втратила підключення до лінії 750 кВ, вона спочатку використовувала власну електроенергію, а потім на резервні лінії електропередач, які з’єднували її з мережею через електророзподільний пункт сусідньої теплоелектростанції.
«Після повторного підключення основної лінії вчора вдень три резервні лінії електропередач знову залишаються в резерві. Три інші основні зовнішні лінії електропередачі 750 кВ, які були втрачені раніше, залишаються несправними…Лінія 750 кВ була відновлена в той же день, коли «Енергоатом» повідомив про поставку запчастин для ремонту ліній електропередач ЗАЕС, а також додаткових запасів палива для аварійних дизель-генераторів станції, які можуть використовуватися як резервні. Ці поставки запчастин і палива підтвердили експерти МАГАТЕ на місці», – додають в агентстві.
Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки, але вони все ще потребують електроенергії для підтримки необхідних функцій безпеки.
Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.
На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. 2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.
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- Голос Америки
$1,5 млрд від США підуть на виплату пенсій та соціального забезпечення в Україні
Україна отримала 1,5 млрд доларів від США на виплату пенсій, зарплат та соціального забезпечення. Кошти надійшли з цільового фонду Світового банку, повідомили уряди двох країн.
Загалом США виділяють 8,5 млрд дол економічної допомоги для України.
"Ми підтримуємо Україну, і виділили ще $1,5 млрд до загальної суми $8,5 млрд, на виплату пенсій і понад 600 000 зарплат вчителям, утримання шкіл і лікарень і захист критичної інфраструктури. Наша підтримка непохитна, як і наша віра в майбутнє України", - твітує посольство США.
Цей грант вже надійшов до державного бюджету, повідомив у твіті прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Раніше уряд України та міжнародні фінансові інституції оцінювали щомісячну потребу України у фінансуванні у 5 млрд дол.
Україна також нає невдовзі отримати 1,4 млрд дол екстреного фінансування МВФ.
Цю допомогу буде виділено в рамках ініціативи "подолання продовольчого шоку", яку започаткував МВФ, щоб допомогти країнам, що постраждали від війни Росії проти України. Цей механізм має затвердити правління МВФ, заявив речник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу для преси 15 вересня.
Фонд також працює над новим пакетом більш довгострокової підтримки України. Райс не назвав обсяг цього пакету, але прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час брифінгу в четвер, що Україна сподівається отримати біля 12 мільярдів доларів від МВФ наступного року.
Райс відтвердив, що МВФ надішле місію робочого рівня, щоб працювати над програмою з українськими партнерами у наступні тижні. Ймовірно, перемовини відбуватимуться у Відні, додав речник.
"Тобто поза инструментом "подолання продовольчого шоку" йдеться про велику програму, але "ми лише починаємо будувати" шлях до неї, додав посадовець МВФ.
Окремо Міністерство фінансів України повідомило, що в Україні також реалізується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму 7,3 млрд дол. США.
Загалом від початку відкритої військової агресії росії за сприяння Світового банку Сполучені Штати Америки вже надали Україні 8.5 млрд дол. США грантової допомоги, вказали в українській установі.
- Голос Америки
Чи нададуть США Україні далекобійні АТАСMS, і в чому переваги цих ракет?
Українські збройні сили звільнили значну частину території на північному сході Харківської області, а також просунулись на півдні. Під час контрнеступу ЗСУ ефективно використовували надану созниками зброю і, зокрема, установки залпового вогню HIMARS.
Щоб підтримати український контрнаступ, США оголосили цього тижня про надання нової допомоги. Пакет обсягом 600 млн доларів включає боєприпаси для HIMARS, артилерії, радари, вантажні установки для транспортування важкого обладнання, системи проти БПЛА, установки для розмінування, протипіхотні боєприпаси для Claymore, стрілецьку зброю та інше.
Все ж до пакету, вказують оглядачі, не увійшла дальнобійна зброя ATАCMS, яка може завдавати ударів по цілях на відстані 300 км, і про потребу в якій говорили в Україні.
В інтерв'ю PBS в п'ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українські генерали спілкуються з американськими колегами щодо можливості поставок далекобійних снарядів і не виключив, що рішення буде позитивним.
Відповідаючи на питання щодо надання ATACMS Україні, голова Об'єднаних штабів США геренал Марк Міллі в п'ятницю заявив, що не хотів би коментувати "рішення, які наразі розглядаються", пише Defense One.
Міллі прокоментував нещодавні заяви Росії про те, що надання Україні далекобійної зброї стане "червоною лінією" і зазначив, що "в наукових та аналітичних колах це називають "деклараційною політикою", коли високі посадовці заявляють наперед про те, що вони зроблять, чи ні, якщо буде вжито певних дій".
Низка політиків та оглядачів у США закликала адміністрацію надати таку зброю.
Після повідомлень про нові звірства російських окупантів в Ізюмі, не зважати на "червоні лінії" Кремля закликав колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.
"Скільки ще слідів смерті залишила Росія? - твітує Лінкявічус. - Буча, Маріуполь, Ізюм, що далі? Неонацисти ще насмілюються говорити про "червоні лінії" - не надавати Україні далекобійну артилерію. Підкорені звіриним інстинктом, вони стерли всі "лінії". Україна зараз потребує ATACMS, літаків, більше танків".
Під час виступу у Капітолії у середу, 14 вересня, лідер опозиційної Республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл, закликав Байдена надати нові види озброєння.
«Українцям потрібно більше зброї, яку ми їм надаємо, їм потрібно почати отримувати її швидше, а також їм потрібні нові можливості, такі як ATACMS більшого радіусу дії, більші безпілотники та танки», – сказав він, відповідно до повідомлення його прес-служби.
Конгресмен Демократичної партії США Джейсон Кроу заявив NBC, що він закликав надавати Україні ATACMS. "Вони не будуть просити щось, що вони не зможуть використати, або чим зловживатимуть", - додав він.
Про те, чим відрізняються ATACMS та HIMARS з ракетами GMLRS, які наразі надаються Україні, а також про те, які аргументи можуть розглядати в Пентагоні, в серії твітів 15 вересня розповів Марк Гертлінг, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі.
Ракети GMLRS, запущені з HIMARS: 6 ракет на стійці, кожна з боєголовкою вагою 90 кг, дальністю постріла 15-92 км, високоточна, коштує $160 000 за ракету.
ATACMS, ракети розроблені для ударів "вглиб" по радянських цілях 2-го ешелону. Ракета - 1 ракета на стійці (6 "ковпаків" для відвернення уваги), з боєголовкою вагою 226 кг, стріляє на 300 км і коштує $850 000, твітує експерт.
Гертлінг вказує на меншу витратність пострілів з HIMARS, складність отримувати цілі більш ніж за 100 км і на те, що постріли ракет США вглиб Росії можуть надати Кремлю привід для розширення війни.
"Україна марширує до перемоги і вони незабаром матимуть сучасну армію. Хтось може "хотіти" отримати ATACMS прямо зараз, але вони добре справляються у блізькому бою. ATACMS наразі не потрібні", - додає аналітик.
Польща побудувала новий морський шлях, щоб зменшити залежність від Росії
ВАРШАВА, Польща (AP) — Лідери Польщі відсвяткували у суботу відкриття нового — хоча й незавершеного — каналу, який, як вони кажуть, усуне необхідність для кораблів отримувати дозвіл Росії на вхід з Балтійського моря до портів Віслинської лагуни.
Захід був приурочений до 83-ї річниці радянського вторгнення до Польщі під час Другої світової війни та символічно продемонстрував кінець впливу Москви на економіку та розвиток регіону, який межує з російським Калінінградським ексклавом. Уряд каже, що водний шлях дає Польщі повний суверенітет у північно-східному регіоні, який потребує інвестицій та економічного розвитку.
«Ідея полягала в тому, щоб відкрити цей водний шлях і більше не просити дозвіл у недржньої країни, чия влада не вагаючись нападає та підкорює інших», — сказав президент Польщі Анджей Дуда.
Він сказав, що інвестиції окупляться через збільшення вартості землі навколо, через розвиток міст і портів у лагуні завдяки збільшенню торгівлі, бізнесу та туризму.
Кілька тисяч людей із національними біло-червоними прапорами зібралися під дощем, щоб спостерігати, як технічне судно «Зодіак II» проходить через водні ворота для урочистого відкриття каналу.
Очікується, що прохід невеликих суден та яхт буде дозволено в неділю.
Лідер правлячої правлячої партії Польщі Ярослав Качинський сказав натовпу, що це «початок четвертого великого порту Польщі (Ельблонг) і новий поштовх для розвитку цієї землі», який скоротить безробіття, яке є серед найвищих у Польщі - 7,6%.
Качинський підкреслив, що будівництво каналу свідчить про те, що «Польща є справді незалежною, суверенною та сильною державою, і має вагу».
Канал, вартістю майже 420 мільйонів доларів США, перетинає Віслинську косу на схід від Гданська і дозволяє кораблям йти з Балтійського моря та Гданської затоки до Ельблонга та менших портів лагуни без дозволу на прохід російською протокою Пілава. Це також скорочує маршрут від Балтики до Ельблонга приблизно на 100 кілометрів (54 морські милі).
Однак вантажні судна не можуть використовувати прохід, доки підхід до порту Ельблонг не буде поглиблено до 5 метрів (16 футів). Очікується, що вартість робіт становитиме 21 мільйон доларів, що є джерелом суперечок між національним урядом і місцевою владою.
- Associated Press
Голова військової розвідки США прокоментував хід війни в Україні
Невдачі та обмежені ресурси Росії в Україні показують, що її війська наразі не здатні досягти початкових цілей президента РФ Володимира Путіна щодо вторгнення в країну, заявив у п’ятницю глава розвідки Пентагону.
“Зараз ми підходимо до моменту, коли, я думаю, Путіну доведеться переглянути цілі цієї операції", — сказав генерал-лейтенант Скотт Бер’єр, директор Розвідувального управління Міністерства оборони США, представникам розвідки та національної безпеки на конференції біля Вашингтона. Тому що "зараз цілком зрозуміло, що він не зможе здійснити свій початковий намір".
Путін відправив війська в сусідню Україну в лютому, намагаючись, як кажуть офіційні особи США, повалити дружній до Заходу уряду України. На початку війни українські війська відтіснили російських бойовиків від Києва. І минулого тижня Росія зазнала ще однієї серйозної невдачі, коли український контрнаступ змусив її війська відступити зі значної території на північному сході України.
«Росіяни планували окупацію, не обов’язково вторгнення, і їх відкинуто», — сказав Бер’є, посилаючись на небажання Путіна наразі повністю мобілізувати російські сили, щоб відправити більше людей на війну.
Президент США Джо Байден та інші офіційні особи адміністрації не називають останній відступ Росії перемогою України чи зламом у війні, і аналітики застерігають, що неможливо передбачити майбутнє.
“Він приходить до рішення, - сказав Бер'єр про Путіна. - Яким буде це рішення, ми не знаємо. Але це значною мірою вплине на тривалість конфлікту".
Бер'єр виступив на саміті розвідувального співтовариства в штаті Меріленд неподалік Вашингтона.
Відповідаючи на запитання про занепокоєння щодо того, що Путін може затосувати зброю масового знищення, якщо йому завадять на полі бою українські сили, які США підтримують, заступник директора ЦРУ Девід Коен сказав: "Я не думаю, що ми повинні недооцінювати відданість Путіна початковим цілям. Я не думаю, що є підстави вважати, що він від цього відмовився".
Сполученим Штатам також не варто недооцінювати «схильність до ризику» Путіна, сказав Коен. Путін і його офіційні особи на початку війни робили натякали на ядерний арсенал Росії та масову відплату, попереджаючи НАТО не втручатися в конфлікт.
"Зважаючи на це, ми не бачили конкретних доказів планування використання [зброї масового знищення]", - сказав Коен. Більш вірогідною формою будь-якої помсти Росії проти Сполучених Штатів були б спроби втручання до політичної системи США, сказали інші представники безпеки та розвідки.
Окремо на великому регіональному саміті в Узбекистані в п'ятницю Путін заявив, що продовжить атаку на Україну та попередив, що Москва може збільшити удари по інфраструктурі країни, якщо українські війська завдадуть удару по об'єктах у Росії.
У саміті в Узбекитані взяли участь лідери Китаю, Індії, Туреччини та інших країн.
Путін заявив, що «звільнення» всього східного Донбасу України є головною військовою метою Росії і що він не бачить необхідності її переглядати.
"Ми нікуди не поспішаємо", - сказав російський лідер.
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