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- Голос Америки
Німеччина пообіцяла надати Україні іще 4 САУ Panzerhaubitze 2000
Міністерство оборони Німеччини повідомило, що надасть Україні 4 додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та боєприпаси. Очільниця відомства Крістіне Ламбрехт заявила, що десять гаубиць, поставлених з Німеччини, та вісім - з Нідерландів, уже "показали себе на полі бою", пише AP.
"Україна дуже хвалить [ці] системи й висловила бажання отримати більше гаубиць. Щоб і надалі підтримати Україну в її сміливій боротьбі проти жорстокого нападу Росі, Німеччина виконає це прохання", - сказала міністерка. Reuters додає, що поставка стане можливою після відповідних домовленостей із представниками індустрії щодо оновлення цієї техніки.
Як раніше повідомляв "Голос Америки", керівник уряду ФРН канцлер Олаф Шольц заявив, що "особливо надана Німеччиною зброя є вирішальною у теперішніх подіях у східній Україні", де російські війська були змушені залишити тисячі квадратних кілометрів під тиском української армії. Шольц підкреслив, що Берлін "зосереджений на постачанні артилерії і систем протиповітряної оборони" для України.
Тим часом, як повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на фінські медіа, що публікують супутникові знімки, Росія перекидає із околиць Санкт-Петербурга. до України системи ППО та зенітні ракети. Відповідні комлекси С-300, як твердять українські військовики, Москва використовує не лише як засоби ППО, але й як ракети "земля-земля" для ударів по наземних цілях.
У статті використано матеріали AP, Reuters, "Радіо Свобода"
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У Нью-Йорку за один вечір зібрали понад мільйон доларів для допомоги Україні
У Гарвардському клубі Нью-Йорка відбувся благодійний захід, під час якого вдалося зібрати один мільйон 140 тисяч доларів.
Тимофій Брік, директор Київської школи економіки (організатор події разом з United24 та громадською організацією «Разом») в коментарі "Голосу Америки" пояснив, що метою заходу було зібрати кошти на відбудову лікарні у селі Макаров, Київської області, яка була повністю знищена російськими військовими у березні.
«Наш університет допомагає і з коштами, і з організацією команди для відновлення роботи закладу. Тому велика частина пожертв буде спрямована саме туди. Інша – на стипендії для наших студентів», - розповів Брік.
Захід зібрав відомих американських експертів, послів, економістів, Нобелевських лауреатів і представників української громади та складався з двох частин - конференції та вечері з аукціоном.
Під час дискусій обговорювали глобальні політичні та економічні наслідки війни, а також окреслювали можливі майбутні сценарії та рішення. «Багато хто досі не розуміє, який вплив ця війна матиме – і зараз має – на інші частини життя та решту світу, – говорить Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки. – Завдяки цій події ми змогли розповісти про те, що відчуває український народ, та обговорити вплив війни з акцентом на відбудову, гуманітарну допомогу та роль України в архітектурі нового світу».
Аби зібрати кошти, окрім продажу квитків на вечерю, був організований аукціон з десяти лотів. Всі вони були пов’язані з Україною та війною. Це, зокрема, шматок знищеного росіянами легендарного літака «Мрія», а також частина збитого російського гелікоптера.
«Нам його передав наш студент, відомий активіст Ігор Луценко, який зараз захищає Україну на фронті. Він збив цей вертоліт та передав нам шматок»,- додав Брік. Окрім того, гості торгувалися і за марки «Укрпошти», а також - за гончарні вироби з майстерні, яка зробила відомого півника, що зберігся на шафці у розбомбленій квартирі в Бучі.
Розігрували і дуже символічну річ – стакан води. За словами Бріка, це своєрідне нагадування учасникам вечері та американській аудиторії про ті жахи, через які пройшли жителі Маріуполя, яким доводилося розтоплювати сніг заради того, аби втамувати спрагу.
Також серед лотів був і «Обід на перемогу» з президентом України. «Переможець зустріне перемогу разом з президентом. Це найдорожчій лот, його стартова ціна була $100 тисяч», - пояснив організатор.
Відкривав вечерю мер Нью-Йорка Ерік Адамс. У своїй промові він згадав про українську громаду та її внесок у США та Нью-Йорк як справжнє свідчення волі та сили українського народу. «Коли ця війна тільки почалася і люди казали, що за кілька днів український народ впаде, я сказав: «Ви просто не знаєте українського народу», - розповів він.
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- Голос Америки
McDonald's поновлює роботу в Україні
Мережа швидкого харчування MacDonald's оголосила про поступове відновлення роботи ресторанів в Україні.
Цього тижня, три ресторани запрацюють в Києві, оголосила відповідальна за корпоративні комунікації компанії в Україні Алеся Муджирі.
Через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни, повідомила Муджирі в дописі у Facebook.
Спершу працюватиме лише система замовлень через McDelivery, а на початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами, повідомили в компанії. При роботі будуть застосовуватись посилені заходи безпеки.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, McDonald's припинив роботу більше 100 своїх ресторанів в Україні, але, за заявою компанії, продовжував сплачувати заробітню платню більш ніж 10 000 працівникам.
Поновлення роботи ресторанів підтримає "невелике, але важливе відчуття нормальності" в Україні, заявили в компанії минулого місяця. Там також вказали на бажання працівників повернутись до роботи а також заяви українських посадовців про те, що поновлення діяльності підтримає місцеву економіку та український народ.
McDonald's вийшов з Росії в березні, після початку вторгнення і продав ліцензію на діяльність в цій країні.
ОБСЄ засуджує ув’язнення своїх спостерігачів у окупованому Луганську
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральна секретарка організаці Хельґа Марія Шмід засудили терміни ув’язнення, винесені «судом» у окупованому Луганську двом спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
У заяві, оприлюдненій на сайті організації, Рау назвав утримання співробітників СММ «нелюдським і огидним», вказавши, що їх тримають у полоні протягом понад п’яти місяців «лише заради чистої політичної вистави».
«Наші колеги лишаються штатними працівниками ОБСЄ і виконували офіційні обов’язки за мандатом від усіх 57 країн-учасниць. Я закликаю до їхнього негайного та безумовного звільнення, так само як і ще одного з наших колег, якого також затримали», – заявила Шмід.
Бойовики незаконного збройного угруповання «ЛНР» 19 вересня заявили, що «засудили» до 13 років колонії спостерігачів ОБСЄ Дмитра Шабанова та Максима Петрова.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому ОБСЄ евакуювала з України майже 500 спостерігачів спеціальної моніторингової місії, які спостерігали за режимом припинення вогню у регіоні. Контракти з місцевими співробітниками було розірвано, повідомляв журнал Politico.
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