Німеччина пообіцяла надати Україні іще 4 САУ Panzerhaubitze 2000

У Гарвардському клубі Нью-Йорка відбувся благодійний захід, під час якого вдалося зібрати один мільйон 140 тисяч доларів.

Тимофій Брік, директор Київської школи економіки (організатор події разом з United24 та громадською організацією «Разом») в коментарі "Голосу Америки" пояснив, що метою заходу було зібрати кошти на відбудову лікарні у селі Макаров, Київської області, яка була повністю знищена російськими військовими у березні.

«Наш університет допомагає і з коштами, і з організацією команди для відновлення роботи закладу. Тому велика частина пожертв буде спрямована саме туди. Інша – на стипендії для наших студентів», - розповів Брік.

Захід зібрав відомих американських експертів, послів, економістів, Нобелевських лауреатів і представників української громади та складався з двох частин - конференції та вечері з аукціоном.

Під час дискусій обговорювали глобальні політичні та економічні наслідки війни, а також окреслювали можливі майбутні сценарії та рішення. «Багато хто досі не розуміє, який вплив ця війна матиме – і зараз має – на інші частини життя та решту світу, – говорить Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки. – Завдяки цій події ми змогли розповісти про те, що відчуває український народ, та обговорити вплив війни з акцентом на відбудову, гуманітарну допомогу та роль України в архітектурі нового світу».

Аби зібрати кошти, окрім продажу квитків на вечерю, був організований аукціон з десяти лотів. Всі вони були пов’язані з Україною та війною. Це, зокрема, шматок знищеного росіянами легендарного літака «Мрія», а також частина збитого російського гелікоптера.

«Нам його передав наш студент, відомий активіст Ігор Луценко, який зараз захищає Україну на фронті. Він збив цей вертоліт та передав нам шматок»,- додав Брік. Окрім того, гості торгувалися і за марки «Укрпошти», а також - за гончарні вироби з майстерні, яка зробила відомого півника, що зберігся на шафці у розбомбленій квартирі в Бучі.

Розігрували і дуже символічну річ – стакан води. За словами Бріка, це своєрідне нагадування учасникам вечері та американській аудиторії про ті жахи, через які пройшли жителі Маріуполя, яким доводилося розтоплювати сніг заради того, аби втамувати спрагу.

Також серед лотів був і «Обід на перемогу» з президентом України. «Переможець зустріне перемогу разом з президентом. Це найдорожчій лот, його стартова ціна була $100 тисяч», - пояснив організатор.

Відкривав вечерю мер Нью-Йорка Ерік Адамс. У своїй промові він згадав про українську громаду та її внесок у США та Нью-Йорк як справжнє свідчення волі та сили українського народу. «Коли ця війна тільки почалася і люди казали, що за кілька днів український народ впаде, я сказав: «Ви просто не знаєте українського народу», - розповів він.

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