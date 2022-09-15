Путін ще не зрозумів помилку вторгнення в Україну, тому Німеччина далі надаватиме зброю, каже Шольц

Німецький уряд заявляє, що буде і надалі допомагати Україні економічно, а також зброєю, яка, за словами урядовців у Берліні наближає ймовірність української перемоги протистоянні російському вторгненню.

Росія повинна вивести свої війська, щоб в регіоні настала можливість для миру. З кожним днем стає очевидніше, що це єдина перспектива.

Чільний представник німецького уряду, міністр економіки Роберт Габек, заявив 15 вересня, що він бачить можливість перемоги України і наголосив, що українська армія отримає більше військової допомоги.

Габек, який є співголовою урядової Партії зелених, наголосив, що українська перемога буде досягненням «демократії і свободи».

Міністр промовляв поруч з представницею українського уряду Юлією Свириденко в день зустрічі міністрів країн Групи 7, де обговорювали фінансову допомогу Україні.

Заданими українського уряду на відбудову зруйнованого російською війною буде потрібно 350 мільярдів доларів.

Німецька зброя

Напередодні керівник уряду канцлер Олаф Шольц заявив, що «особливо надана Німеччиною зброя є вирішальною у теперішніх подіях у Східній Україні», де російські війська були змушені залишити тисячі квадратних кілометрів під тиском української армії.

«Ми і далі діятимемо у цьому напрямку. Ми зосереджені на постачанні артилерії і систем протиповітряної оборони», - сказав Шольц.

Німеччина, найбільша країна ЄС, вже надала Україні 10 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 і 24 зенітні бронемашини Гепард, для яких було проведене навчання українських військових.

З німецького бюджету профінансоване оновлення 54 бронемашин для піхоти переданих в Україну Данією.

Також німецький уряд перераховує передані 500 ракет Стінґер, 2 700 ракет Стріла, запчастини для бойових літаків Міг-29, понад 20 мільйонів набоїв та іншу зброю, спорядження й устаткування.

Але, відповідаючи на питання про можливість надання Україні танків німецького виробництва, Олаф Шольц знову наголосив, що Берлін буде чекати узгодження з іншими союзниками.



Путін ще «не зрозумів» помилку

Коментуючи свою останню телефонну розмову з президентом Росії 13 вересня, Олаф Шольц сказав, що Путін, як видається, ще не усвідомив, що вторгнення в Україну було помилкою.

«Нажаль, я не можу сказати, що є усвідомлення, що починати цю війну було помилкою. Також зараз не видно, щоб розуміння змінилося», - сказав канцлер.

Шольц наполягав на потребі розмовляти з Путіним, «щоб висловити свою думку з цього питання. Бо я твердо переконаний, що Росія повинна відійти і повинна вивести свої війська, щоб в регіоні настала можливість для миру. З кожним днем стає очевидніше, що це єдина перспектива».