«Люди з усього світу приходять підтримати Україну»: як пройшов щорічний Український фестиваль Великого Вашингтона. Захищати інтереси української громади у США: історія Українського конгресового комітету Америки. Діти-волонтери: на Хмельниччині діти збирають гроші на потреби ЗСУ.
Час-Тайм. Кінець епохи. Британія попрощалася з Королевою Єлизаветою ІІ
Випуски
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вересень 16, 2022
Час-Тайм. США надсилають допомогу для контрнаступу України
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вересень 15, 2022
Додаткові санкції США проти РФ. Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна.ЧАС-ТАЙМ
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вересень 14, 2022
Час-Тайм. Байден – про контрнаступ ЗСУ. Ініціативи в Сенаті щодо України
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вересень 13, 2022
Час-Тайм. Держдеп США, Пентагон коментують український контрнаступ
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вересень 12, 2022
Час-Тайм. Контрнаступ ЗСУ – оцінки зі США. Як це вплине на допомогу?
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вересень 09, 2022
Час-Тайм. Контрнаступ України – міністр оборони США дав оцінку