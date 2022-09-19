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Час-Time

Час-Тайм. Кінець епохи. Британія попрощалася з Королевою Єлизаветою ІІ

Час-Тайм. Кінець епохи. Британія попрощалася з Королевою Єлизаветою ІІ
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Час-Тайм. Кінець епохи. Британія попрощалася з Королевою Єлизаветою ІІ

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В ефірі Час-Тайм. Понад мільйон людей зібралось у центрі Лондона віддати останню шану королеві Єлизаветі ІІ. Подробиці – від нашого кореспондента у Лондоні. Як відбувається відправка зерна з Одеси – пряме включення Мирослави Гонгадзе.

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