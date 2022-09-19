Час-Тайм. Кінець епохи. Британія попрощалася з Королевою Єлизаветою ІІ

В ефірі Час-Тайм. Понад мільйон людей зібралось у центрі Лондона віддати останню шану королеві Єлизаветі ІІ. Подробиці – від нашого кореспондента у Лондоні. Як відбувається відправка зерна з Одеси – пряме включення Мирослави Гонгадзе.