Український фестиваль Великого Вашингтона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Студія Вашингтон. Щоосені, протягом 3-х днів українці та американці з різних штатів приїжджають до кафедрального собору святого Андрія Української православної церкви в штаті Мериленд. Тут відбувається один із найбільших українських фестивалів у США. Цього року, у фестивалі взяли участь українські зірки Оксана Білозір та Руслана.