Український фестиваль Великого Вашингтона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Студія Вашингтон. Щоосені, протягом 3-х днів українці та американці з різних штатів приїжджають до кафедрального собору святого Андрія Української православної церкви в штаті Мериленд. Тут відбувається один із найбільших українських фестивалів у США. Цього року, у фестивалі взяли участь українські зірки Оксана Білозір та Руслана.
Випуски
-
вересень 17, 2022
Коли до України прибудуть NASAMS? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
вересень 16, 2022
Як українським переселенцям знайти роботу в США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
вересень 15, 2022
Нова ініціатива щодо визнання РФ спонсором тероризму. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
вересень 14, 2022
ЗАЕС. Як ситуацію оцінюють американські експерти. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
вересень 13, 2022
Як на Заході коментують успіхи ЗСУ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-