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Студія Вашингтон

Український фестиваль Великого Вашингтона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Український фестиваль Великого Вашингтона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Український фестиваль Великого Вашингтона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Студія Вашингтон. Щоосені, протягом 3-х днів українці та американці з різних штатів приїжджають до кафедрального собору святого Андрія Української православної церкви в штаті Мериленд. Тут відбувається один із найбільших українських фестивалів у США. Цього року, у фестивалі взяли участь українські зірки Оксана Білозір та Руслана.

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