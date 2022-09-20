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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Як українські переселенці знаходять роботу в Польщі

Брифінг Голосу Америки. Як українські переселенці знаходять роботу в Польщі
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Брифінг Голосу Америки. Як українські переселенці знаходять роботу в Польщі

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Серед українців, які вирішили шукати притулок закордоном, найбільше людей виїхало до Польщі. Чи легко їм там знайти роботу - і з якими перешкодами вони дають собі раду? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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