Брифінг Голосу Америки. Як українські переселенці знаходять роботу в Польщі

Брифінг Голосу Америки - наживо. Серед українців, які вирішили шукати притулок закордоном, найбільше людей виїхало до Польщі. Чи легко їм там знайти роботу - і з якими перешкодами вони дають собі раду? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.