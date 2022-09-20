Реакція США на наміри РФ провести «референдуми». ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США не визнають будь-які фіктивні референдуми, які окупаційна влада проводитиме в Україні - речник Пентагону. Які Вашингтон реагує на заяви РФ. В Нью-Йорку відкрилася 77 Генеральна Асамблея ООН. Чи стане українське питання головним на дебатах - включення зі штаб-квартири ООН. «Український саміт дій»: як активісти відстоюють підтримку України у Конгресі США. Литовські парламентарі: про зустрічі з американськими законодавцями та збройну допомогу Україні. Український студент Ігор Клименко виграв конкурс Global Student Prize: над яким проектом працює хлопець і куди витратить гроші.