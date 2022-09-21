Виступ президента США Джо Байдена на Генасамблеї ООН – наживо з перекладом. Брифінг Голосу Америки
Президент США Джо Байден виступає на Генеральній Асамблеї ООН – дивіться наживо з перекладом українською. Також в ефірі «Брифінгу Голосу Америки»: спеціальне включення кореспондента Голосу Америки зі штаб-квартири ООН. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. А також підписуйтесь на Ютуб-канал Голос Америки Українською.
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вересень 19, 2022
Брифінг Голосу Америки. Похорони королеви Єлизавети ІІ
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