Виступ президента США Джо Байдена на Генасамблеї ООН – наживо з перекладом. Брифінг Голосу Америки

Президент США Джо Байден виступає на Генеральній Асамблеї ООН – дивіться наживо з перекладом українською. Також в ефірі «Брифінгу Голосу Америки»: спеціальне включення кореспондента Голосу Америки зі штаб-квартири ООН. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. А також підписуйтесь на Ютуб-канал Голос Америки Українською.