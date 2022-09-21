"Ядерну війну неможливо виграти, і її не можна починати" - Байден з трибуни ООН

Перемога України у війні може відвернути війну Китаю проти Тайваню. Про це говорили делегати 30 країн у Вашингтоні минулого тижня на засіданні Міжпарламентського альянсу стосовно Китаю.

Ми розпитали членів литовського Сейму, депутатку з опозиційної партії Довіле Шакалене та депутата з провладної партії Маріус Матіхошаїтіса про їхні зустрічі з американськими колегами, збройну допомогу Україні, а також про те, чи готові США визнати Росію державою терористом.

Останнім часом під час дискусій в американському Конгресі опозиція озвучує критику високих витрат адміністрації Байдена на підтримку України. Все ж на усіх зустрічах з представниками литовського Сейму у Вашингтоні американські політики запевняють, що підтримують Україну і розбіжності в позиціях стосуються лише швидкості надання та обсягу підтримки, говорить Довіле Шакалене.

«Звучала повна згода на всіх зустрічах в усіх установах, що Сполучені Штати допомагають Україні і будуть допомагати стільки, скільки необхідно, щоб перемогти Росію. Обговорюються конкретні заходи, швидкість, обсяг підтримки, додаткові дії необхідні, щоб допомогти Україні вистояти в цій жахливій кривавій війні, але загалом – ніхто не залишить Україну на самоті», - гворить Шакалене, депутатка Сейму від опозиції.

Крім посилення допомоги Україні, найважливішим для підтрмки Україні є змінити ментальність на Заході стосовно того, що означатиме перемога, каже Маріус Матіхошаїтіс, депутат литовського Сейму від правлячої партії.

Єдиний шлях виграти – перемогти Росію і звести їхню військову спроможність до найслабшого стану і це означає, що ми дозволимо Україні давати відсіч на території Росії, не лише захищатись, а давати відсіч.

«Гадаю треба змінити ментальність щодо можливості тепер Путіна та Зеленського домовитись, - говорить Матіхошаїтіс. - Єдиний шлях виграти – перемогти Росію і звести їхню військову спроможність до найслабшого стану і це означає, що ми дозволимо Україні давати відсіч на території Росії, не лише захищатись, а давати відсіч. Це означає більше важкої зброї. Гарно себе показали HIMARS, коли Україна надзвичайно потужно повертала території у попередні тижні. Це має тривати».

Литва активно допомагає Україні і долучена до міжнародної координації цих зусиль і незабаром надасть нову безпекову допомогу, говорить Шакалене, вона все ж відмовилась детально розповісти про нову допомогу з міркувань національної безпеки.

Більше 50 країн взяли участь в засіданні Контактної групи з оборонної допомоги України в рамках «Рамштайн» на початку вересня, в якому брала участь і Литва. Під час засідання йшлося не лише про забезпечення негайних потреб України у зброї та боєприпасах на фронті, але і про навчання українських військових та розбудову української системи оборони на перспективу.

16-20 років військова індустрія Європи скорочувалась, військо в Європі скорочувалось. Ми маємо це швидко відбудувати і пріоритет цього розширення -забезпечити Україну

«Ми знаємо, що Україна б’ється і за нас, тому ми дамо ще більше обладнання та зброї, - говорить парламентар, - але ми з нашими партнерами говоримо і про збільшення виробництва зброї, щоб всі країни, які на «Рамштайні» зобов’язались збільшити поставки важкої зброї, різних її видів, могли це зробити швидше і легше, бо, як відомо, 16-20 років військова індустрія Європи скорочувалась, військо в Європі скорочувалось. Ми маємо це швидко відбудувати і пріоритет цього розширення - забезпечити Україну".

У перші місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії до України в Європі відбувся тектонічний зсув у питанні оборонної допомогі Україні, зазначає Матіхошаїтіс, але координацію надання такої допомоги потрібно прискорити, вважає політик.

«Мусимо діяти швидше і бачити загальну картину. Бо війна – це не лише солдати та рушниці, але і фінансова стабільність, відбудова зруйнованих міст та інфраструктури. Мені здається, не всі це розуміють», - додає він.

Литва була першою країною, яка визнала Росію терористичною країною і депутати Сейму переконані – США мають зробити так само.

Шакалене каже: на рівні комітету Конгресу США вже є згода, а перемовини тривають про те, як це зробити в Конгресі.

«Ми говорили з різними людьми і ніхто не сумнівається. Жодних сумнівів: Росія – держава-терорист», - говорить Шакалене.

Матіхошаїтіс згадує, як підписував відповідне рішення на рівні литовського парламенту, і говорить – визнання Росії державою-споносором тероризму засвідчить очевидне.

«Литва була першою, і я сам голосував за це, бо поза сумнівом – це держава-терорист. І це не сталось цього року. Ми всі пам’ятаємо цивільний літак МН17, Це факт – літак з цивільними пасажирами збили російські солдати. Це порушення міжнародного права. Це шалений воєнний злочин і акт тероризму. Всі країни, які себе поважають і не бояться, мають хоробрість і здоровий глузд назвати дерево деревом, а терориста - терористом, повинні так зробити», - вказує він.

Відбити вторгнення Росії в Україну означає стримати Китай від наступу на Тайвань, вважають члени Сейму

Депутати литовського Сейму перебували у Вашингтоні в рамках Міжпарламентської асоціації щодо Китаю, але Україна була в центрі обговорень, бо відбити вторгнення Росії в Україну означає стримати Китай від наступу на Тайвань, вважають парламентарі.

Якщо ми доведемо, що можемо виграти цю війну, об’єднатись, якщо ми доведемо, що не схилимось перед Росією, це означає, що Китай може переглянути плани вторгнутись на Тайвань

«Якщо ми доведемо, що можемо виграти цю війну, об’єднатись, якщо ми доведемо, що не схилимось перед Росією, це означає, що Китай може переглянути плани вторгнутись на Тайвань. Ми показуємо США, що мусимо допомагати Україні не просто тому, що так правильно зі здорового глузду та сумління, але це прагматичний вибір – щоб уникнути війни через сім років», - вказує Шакалене.

Вона вказує на те, що керівник Китаю Сі Цзіньпін та російський президент Володимир Путін, які зустрілись минулого тижня на саміті Шанхайської організації співпраці в узбецькому Самарканді, говорять про співпрацю. Політик не виключає, що Пекін може військовим чином підтримати Росію, адже «політична, економічна та фінансова підтримки вже є».

Матіхошаїтіс сподівається, що Китай утримається від прямої збройної підтримки Росії.

Якщо Сі Цзіньпін планує встромити ніж Путіну в спину, то це – історія успіху. Бажаю йому цього

«Якщо Китай підтрмає Росію - треба готуватись до найгіршого сценарію. Якщо ж Сі Цзіньпін спостерігає, що відбувається, може планує якісь сценарії, можливо забрати сибірські землі, де де-факто є китайці і навіть подекуди діють китайські закони. Якщо він планує встромити ніж Путіну в спину, то це – історія успіху. Бажаю йому цього», - додає литовський політик.