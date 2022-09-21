Реакції США та світу на заяви Путіна. Виступ Байдена в ООН. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Президент Джо Байден звернувся до Генасамблеї ООН. Головне з виступу президента США, очікування від звернення Зеленського, та інші подробиці зі штаб-квартири ООН – включення кореспондента Голосу Америки з Нью-Йорка. Як США та інші країни відреагували на останній указ Путіна про часткову мобілізацію та підтримку так званих «референдумів» на окупованих територіях України. Інтерв’ю з Хрісто Грозєвим: про доцільність оголошувати дати «референдумів» саме зараз та про небезпеку використання Путіним ядерної зброї. Як волонтери допомагали українським біженцям на американо-мексиканському кордоні. Доглядати за безпритульними собаками: історія волонтерки з Сум.
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Реакція США на наміри РФ провести «референдуми». ЧАС-ТАЙМ
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вересень 19, 2022
Час-Тайм. Кінець епохи. Британія попрощалася з Королевою Єлизаветою ІІ
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вересень 16, 2022
Час-Тайм. США надсилають допомогу для контрнаступу України
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вересень 15, 2022
Додаткові санкції США проти РФ. Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна.ЧАС-ТАЙМ
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Час-Тайм. Байден – про контрнаступ ЗСУ. Ініціативи в Сенаті щодо України
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вересень 13, 2022
Час-Тайм. Держдеп США, Пентагон коментують український контрнаступ