Реакції США та світу на заяви Путіна. Виступ Байдена в ООН. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Президент Джо Байден звернувся до Генасамблеї ООН. Головне з виступу президента США, очікування від звернення Зеленського, та інші подробиці зі штаб-квартири ООН – включення кореспондента Голосу Америки з Нью-Йорка. Як США та інші країни відреагували на останній указ Путіна про часткову мобілізацію та підтримку так званих «референдумів» на окупованих територіях України. Інтерв’ю з Хрісто Грозєвим: про доцільність оголошувати дати «референдумів» саме зараз та про небезпеку використання Путіним ядерної зброї. Як волонтери допомагали українським біженцям на американо-мексиканському кордоні. Доглядати за безпритульними собаками: історія волонтерки з Сум.